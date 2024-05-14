Устроила "голую" вечеринку: Ани Лорак разьярила россиян своей выходкой

Предательница Украины певица Ани Лорак выступила в стране-оккупанте России на премии "Жара Music Awards" и выбрала "голый" наряд для своего номера.
На странице фан-клуба Лорак в соцсетях опубликовали видео любительницы Путина с выступления. Как сообщили росСМИ, поклонники были в шоке от такого откровенного наряда. А все дело в том, что Лорак выбрала комбинезон телесного цвета с прозрачными вставками и стразами.
Критики уже успели высказаться в сторону певицы:
"В чем это Ани? Киркоров покусал что ли? Видела же в зеркале, что все просвечивает".
Некоторые даже заявили, что путинистка устроила "голую" вечеринки прямо на сцене.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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Отметим, Ани Лорак в средине апреля потеряла отца, однако траур ее продлился недолго. Даже смерть близкого человека не удержала ее от празднования Дня рождения Филиппа Киркорова, ее кума.
А также Александр Пономарев говорит, что не знает, как относится к певицам Таисии Повалий и Ани Лорак, которые, будучи уроженками Украины, давно строят свою карьеру в стране-агрессоре РФ. Пономарев заверил, что до сих пор не может поверить в то, как легко и Повалий, и Лорак, предали Родину.
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