УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Устроила "голую" вечеринку: Ани Лорак разьярила россиян своей выходкой

Элина Чигис
14 мая 2024, 09:23
373
Предательница Ани Лорак вышла на сцену в слишком откровенном наряде, россияне уже начали возмущаться.
Ани Лорак
Ани Лорак разьярила поклонников своим откровенным видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Предательница Украины певица Ани Лорак выступила в стране-оккупанте России на премии "Жара Music Awards" и выбрала "голый" наряд для своего номера.

На странице фан-клуба Лорак в соцсетях опубликовали видео любительницы Путина с выступления. Как сообщили росСМИ, поклонники были в шоке от такого откровенного наряда. А все дело в том, что Лорак выбрала комбинезон телесного цвета с прозрачными вставками и стразами.

видео дня

Критики уже успели высказаться в сторону певицы:

"В чем это Ани? Киркоров покусал что ли? Видела же в зеркале, что все просвечивает".

Некоторые даже заявили, что путинистка устроила "голую" вечеринки прямо на сцене.

Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, Ани Лорак в средине апреля потеряла отца, однако траур ее продлился недолго. Даже смерть близкого человека не удержала ее от празднования Дня рождения Филиппа Киркорова, ее кума.

А также Александр Пономарев говорит, что не знает, как относится к певицам Таисии Повалий и Ани Лорак, которые, будучи уроженками Украины, давно строят свою карьеру в стране-агрессоре РФ. Пономарев заверил, что до сих пор не может поверить в то, как легко и Повалий, и Лорак, предали Родину.

Читайте больше о Лорак:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Раненых вывозили скорые: в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливом

Раненых вывозили скорые: в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливом

09:41 Мир
РФ пытается создать на Харьковщине буферную зону, а не продвинуться внутрь - ISW

РФ пытается создать на Харьковщине буферную зону, а не продвинуться внутрь - ISW

08:58 Украина
ВСУ зачистили плацдарм и отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

ВСУ зачистили плацдарм и отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

08:09 Украина
Все главные новости

Популярное

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали 74640

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов 38495

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка 13595

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре 13572

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре

Последние новости

09:41

Раненых вывозили скорые: в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливом

09:23

Устроила "голую" вечеринку: Ани Лорак разьярила россиян своей выходкой

09:11

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - новые впечатления, Водолеям - непосильная задача

08:58

РФ пытается создать на Харьковщине буферную зону, а не продвинуться внутрь - ISW

08:10

Новая тактика россиян на Харьковщине: что стоит знатьмнение

Путин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья ПономаревПутин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья Пономарев
08:09

ВСУ зачистили плацдарм и отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

08:03

РФ ударила по Харькову двумя КАБами: был "прилет", есть пострадавшиеФото

07:48

Передал должность: принц Уильям и король Чарльз сделали официальное заявление

07:30

РФ оккупировала еще одно село на Харьковщине - DeepState

Реклама
07:25

Надо найти "неправильный" дом за 7 секунд: сложная загадка на внимательность

06:45

"Сильный сигнал успокоения украинцам": Блинкен приехал в Киев - Reuters

06:10

Дом в Белгороде: кто его взорвал?мнение

04:40

Угроза падения Волчанска: Свитан назвал вероятное направление прорыва РФ

04:00

Звезда "Киборгов" признался, боится ли мобилизации

03:38

Когда правильно чистить зубы: до или после завтракаВидео

03:00

Синяки и кровотечение в глазу: звезду "Подпольной империи" избили в Нью-Йорке

02:00

"Приеду в Киев и помогу ВСУ": Андрей Макаревич пообщался с "Владимиром Зеленским"

01:41

Харьковщину штурмуют десятки тысяч россиян: что происходит на "горячих" направлениях

01:31

Головокружительная оптическая иллюзия: что скрывает красная точкаВидео

01:00

Россия расширяет "кулак" наступления дальше Харьковщины: еще две области под угрозой

Реклама
13 мая, понедельник
23:28

Фронтвумен The Hardkiss получила престижную британскую премию BAFTA

23:18

Общение как с живым человеком: OpenAI представила самую мощную модель GPT-4oВидео

22:44

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:42

Умеет покорять: Елена Зеленская восхитила своим видом во время визита в Сербии

22:23

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

22:07

Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

21:49

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

21:45

Как постирать траву на джинсах в домашних условиях: впечатляющие лайфхаки

21:10

Радоница 2024: что нельзя делать в поминальные дни после Пасхи

21:10

F-16 будут в Украине в течение месяца: Дания сделала важное заявление

21:00

"Уничтожаем пехоту и технику РФ": ВСУ перешли к контрударам на Харьковщине

20:57

Анна Тринчер перенесла операцию и разрыдалась от результата - подробности

20:12

"Волчанск превращается в Бахмут": в полиции рассказали ужасающие подробности

20:02

ВСУ отбросили россиян: зачищают Волчанск и наносят огневое поражение по врагу

19:49

Оккупанты уже под Волчанском, Путин меняет Шойгу на "переправе": чего ждать на фронте

19:10

Как ВСУ удалось сбить новейший вертолет РФмнение

19:09

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

19:04

"Человека уже мобилизуют": в ВР объяснили, как можно будет оспорить решение ТЦК

18:25

Застряли на одном месте: оккупанты просчитались во время наступления на Харьков

18:22

Леся Никитюк впервые засветила татуировку в честь любимой женщины

Реклама
18:19

В бой бросили резервы: на Харьковщине у РФ частичный успех, названо направление

18:09

Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на ХарьковщинеВидео

17:44

"Прессинг был": Аlyona Аlyona призналась, как они нарушили правила Евровидения

17:20

РФ может пойти в новую атаку: у Зеленского назвали вероятное направление

17:13

Как почистить кондиционер своими руками: приемы, которые не угробят агрегат

17:08

Reuters: один из крупнейших НПЗ России остановил работу после "прилетов" дронов

17:04

Путин назначил преемника, но его убьютВидеоблоги

17:04

Jerry Heil после Евровидения не вернулась в Украину: что случилосьВидео

17:04

"Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ

17:02

Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минутВидео

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять