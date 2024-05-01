Недолго горевала: Ани Лорак нарушила молчание после смерти отца

Каролина Куек знатно повеселилась на "нероскошной" вечеринке Филиппа Киркорова.

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Ани Лорак новости - Ани Лорак погуляла на Дне рождения Филиппа Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак в средине апреля потеряла отца, однако траур ее продлился недолго. Даже смерть близкого человека не удержала ее от празднования Дня рождения Филиппа Киркорова, ее кума.

Вчера путинисту стукнуло 57, и артистка-предательница поздравила его сперва в своем блоге в Instagram, а затем лично. Светские хроники страны-оккупанта сообщают, что Лорак веселилась среди гостей на вечеринке Киркорова.

Траура за певицей замечено не было, зато она с удовольствием общалась со звездами-пропагандистами, которые публично высказываются в поддержку убийств украинцев.

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Стоит также отметить, что свой День рождения Киркоров не планировал отмечать пышно. Именинник мотивировал это тем, что в этот же день годовщина смерти его матери, из-за чего праздник для него будет не таким веселым. Возможно, вечеринка на 100 персон с ужином, тортом в форме золотого дракона, фейерверками, песнями, тостами и шутками про "не ту дверь" не кажется Примадонну, который встречал гостей в сверкающем серебряном костюме от D&G, чем-то особенным.

Ани Лорак новости - Ани Лорак погуляла на Дне рождения Филиппа Киркорова / instagram.com/anilorak

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости:

Ранее Ани Лорак удивила светским выходом дочери, после которого 12-летняя София Налчаджиоглу подверглась жесткой критике в Сети из-за ее внешнего вида.

Также из-за артистки-предательницы на ее кума-путиниста Филиппа Киркорова подали в суд. На ее концерте Примадонн избил охранника, который, на его взгляд, неправильно вел себя в компании Ани Лорак.

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