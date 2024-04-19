"Вообще не вмещается в голове": Пономарев жестко прошелся по Повалий и Лорак

Александр Пономарев рассказал, что детально хочет комментировать поступки певиц-предательниц Ани Лорак и Таисии Повалий.

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Александр Пономарев, Ани Лорак и Таисия Повалий / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский певец Александр Пономарев говорит, что не может поверить как относится к певицам Таисии Повалий и Ани Лорак, которые, будучи уроженками Украины, давно строят свою карьеру в стране-агрессоре РФ (а первая еще и показывает себя ярой фанаткой диктатора Путина). Пономарев заверил, что до сих пор не может поверить в то, как легко и Повалий, и Лорак, предали Родину. Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Не мог представить. Не понимаю, как это происходит. Сейчас очень многое в мире началось непонятного, поэтому какая-то привычка к непонятному уже начала во мне приживаться", – ответил Пономарев на вопрос, мог ли он когда-нибудь подумать, что Лорак и Повалий перейдут на сторону РФ.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги. видео дня

Певец добавил, что их обоих будет судить Бог, но ему жаль, что они для себя приняли именно такое решение.

"Я сожалею, что талантливые люди, которые родились в Украине, так себя повели и так сложилась их жизнь. Как спят люди, предающие свою родину, я не знаю. Я даже не хочу думать о том, как бы я спал, потому что это вообще не вмещается в моей голове. Я очень сожалею, потому что талантливые люди, украинские люди. Мне жаль их и то, что они это сделали", – объяснил Пономарев.

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Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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