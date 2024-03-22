"Поняла, что меня спасают": Повалий выдала очередной бред в поддердку оккупантов

Повалий несет такую пропагандистскую чушь, что необходимы силы, чтобы слушать ее.

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Певица Повалий выдала порцию пропагандистского бреда / Коллаж Главред, скриншот Instagram/Основна світлина tpovaliyofficial tpovaliyofficial

Некогда украинская певица Таисия Повалий, которая предала свою страну и народ, а также говорит пропагандистские речи публично, выдала новую порцию бреда.

В программе известного путиниста Бориса Кочевникова на пропагандистском канале "Россия 1", предательница Повалий сообщила, что полномасштабное вторжение России в Украину, а также убийства мирных жителей Украины, стало для нее "спасением".

То, что в день начала войны, 24 февраля путинистка оказалась в террористической России, Повалий называет "божьим провидением".

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Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

"Удивительно! Божье проведение! Мы с сыном ехали на съемку шоу с сумочкой, я в шубе и все. Но для меня это было как спасение!Эта ситуация с "СВО", я поняла, что меня спасают. Что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие люди говорят, что я слишком веселая, а я радуюсь, что я жива, что этот беспредел на Украине может закончиться, понимаешь", – выдала Повалий.

Она добавляет, что "гонения" на нее начались еще в 2004 году. По ее словам, были люди, которые "не хотели Майданов". "Я борец за справедливость, мне хотелось, чтобы Донбасс победил", - говорит она.

Повалий жалуется, что когда она была депутатом Верховной Рады, они с группой депутатов ездили в Москву, слушали заседания Госдумы и ходили на встречу на высшем уровне. "Потом нас в Киеве вызывали в прокуратуру, такое тоже было в моей жизни", - плачется Повалий.

"Мы жили Минскими соглашениями, мы ждали, что они будут подписаны, но нас всех обманули. Я не уезжала с Украины, я ждала в Украине, что сейчас все поменяется. Страна катится со скалы и я ждала, что будут изменения", - добавляет запроданка.

Косноязычная певица добавляет, что украинский народ обманули, но "прозрение придет".

Она также вспомнила свое циничное выступление на День Победы в Москве, когда на украинском языке она спела "Рідна мати моя". "Для меня было важно выйти в день победы и спеть на украинском языке, потому что для меня ничего изменилось. Я горжусь своим выступлением", - говорит престарелая звезда.

Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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