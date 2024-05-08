"Иконические танцы": предательница Ани Лорак засветилась на Евровидении 2024

Ани Лорак показали на Евровидении во время генеральной репетиции конкурса.

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Ани Лорак показали на экране Евровидения 2024/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Во время репетиции первого полуфинала Евровидения 2024, возможно, показали выступление предательницы Украины Ани Лорак, которая предала родную страну и поддерживает террористическую политику Кремля.

Telegram-канал "Дом Евровидения" 6 мая заявил, что в зале включили песню Ани Лорак, которая представляла Украину на конкурсе в 2008 году и заняла тогда 2 место. Также информацию подтвердил украинский блогер Богдан Беспалов.

На Евровидении показали отрезок выступления Ани Лорак / фото: скрин t.me/bespalovmusicchat

Отметим, "Дом Евровидения" обьяснил, что выступление предательницы должно было появиться в коротком видео с "наиболее иконическими танцами на Евровидении".

видео дня

"Во время генеральных репетиций оно было показано, но в трансляции полуфинала видео не сохранили", – сообщило СМИ.

Также новость об этом появилась на сайте "Суспільного", однако позже была удалена.

"Видео с Ани Лорак заметили во время финальной репетиции. Но это начали обсуждать в социальных сетях, и, в конце концов, организаторы вырезали выступление", – написали на сайте.

"Суспільне" удалило новость об Ани Лорак

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, Ани Лорак в средине апреля потеряла отца, однако траур ее продлился недолго. Даже смерть близкого человека не удержала ее от празднования Дня рождения Филиппа Киркорова, ее кума.

А также Александр Пономарев говорит, что не знает, как относится к певицам Таисии Повалий и Ани Лорак, которые, будучи уроженками Украины, давно строят свою карьеру в стране-агрессоре РФ. Пономарев заверил, что до сих пор не может поверить в то, как легко и Повалий, и Лорак, предали Родину.

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