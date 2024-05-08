УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Иконические танцы": предательница Ани Лорак засветилась на Евровидении 2024

Элина Чигис
8 мая 2024, 21:51
1151
Ани Лорак показали на Евровидении во время генеральной репетиции конкурса.
Ани Лорак
Ани Лорак показали на экране Евровидения 2024/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Во время репетиции первого полуфинала Евровидения 2024, возможно, показали выступление предательницы Украины Ани Лорак, которая предала родную страну и поддерживает террористическую политику Кремля.

Telegram-канал "Дом Евровидения" 6 мая заявил, что в зале включили песню Ани Лорак, которая представляла Украину на конкурсе в 2008 году и заняла тогда 2 место. Также информацию подтвердил украинский блогер Богдан Беспалов.

На Евровидении показали отрезок выступления Ани Лорак
На Евровидении показали отрезок выступления Ани Лорак / фото: скрин t.me/bespalovmusicchat

Отметим, "Дом Евровидения" обьяснил, что выступление предательницы должно было появиться в коротком видео с "наиболее иконическими танцами на Евровидении".

видео дня

"Во время генеральных репетиций оно было показано, но в трансляции полуфинала видео не сохранили", – сообщило СМИ.

Также новость об этом появилась на сайте "Суспільного", однако позже была удалена.

"Видео с Ани Лорак заметили во время финальной репетиции. Но это начали обсуждать в социальных сетях, и, в конце концов, организаторы вырезали выступление", – написали на сайте.

"Суспільне" удалило новость об Ани Лорак
"Суспільне" удалило новость об Ани Лорак

Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, Ани Лорак в средине апреля потеряла отца, однако траур ее продлился недолго. Даже смерть близкого человека не удержала ее от празднования Дня рождения Филиппа Киркорова, ее кума.

А также Александр Пономарев говорит, что не знает, как относится к певицам Таисии Повалий и Ани Лорак, которые, будучи уроженками Украины, давно строят свою карьеру в стране-агрессоре РФ. Пономарев заверил, что до сих пор не может поверить в то, как легко и Повалий, и Лорак, предали Родину.

Читайте больше об Ани Лорак:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак Евровидение новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ изменила тактику ударов по украинским энергообъектам - Укрэнерго

РФ изменила тактику ударов по украинским энергообъектам - Укрэнерго

23:12 Украина
Россияне прорвались в Красногоровку: ВСУ заблокировали врага - Волошин

Россияне прорвались в Красногоровку: ВСУ заблокировали врага - Волошин

22:43 Украина
На фронте сейчас одна из самых угрожающих ситуаций: Жорин - о планах РФ

На фронте сейчас одна из самых угрожающих ситуаций: Жорин - о планах РФ

21:38 Украина
Все главные новости

Популярное

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов 103572

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком 69151

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

Гороскоп на завтра 9 мая: Козерогам - очень важное решение, Стрельцов - ждет беда 22253

Гороскоп на завтра 9 мая: Козерогам - очень важное решение, Стрельцов - ждет беда

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО 12037

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

Последние новости

23:12

РФ изменила тактику ударов по украинским энергообъектам - Укрэнерго

22:43

Россияне прорвались в Красногоровку: ВСУ заблокировали врага - Волошин

22:38

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали

22:34

Число 71 среди 77 увидят только самые внимательные: сложная загадка с "изюминкой"

22:30

На фронте погиб герой известного мема "Ду ю спік паски?"

Что готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с КоваленкоЧто готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с Коваленко
21:51

"Иконические танцы": предательница Ани Лорак засветилась на Евровидении 2024

21:45

Номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 мог сорваться - подробностиВидео

21:38

На фронте сейчас одна из самых угрожающих ситуаций: Жорин - о планах РФ

21:34

Как почистить сетку вытяжки от жира: средство, которое хорошо сработает

Реклама
21:31

Крым станет "больным" местом россиян: раскрыты преимущества ATACMS над Storm Shadows

21:18

Лучший период для перемен: что категорически нельзя делать в период НоволунияВидео

21:03

Оценивать эффект от помощи США слишком рано: Остин сделал заявление об успехах ВСУ

20:05

Количество массированных атак на Украину внезапно упало: Свитан назвал причину

19:36

Влупит 5-градусный мороз: когда в Украину придет потепление

19:36

Сколько заключенных мобилизуют по новому закону: Арахамия назвал реальное число

19:30

Больше не прячутся: возлюбленная Позитива показала милое сэлфи с артистом

19:21

Чем почистить подошву утюга от нагара: простой способ, о котором многие забыли

19:10

Зеленскому на Ставке впервые озвучили одну из самых больших наших проблеммнение

19:04

"Никаких линий обороны времен Порошенко не существовало" - боец о фортификации на фронте актуально

18:38

РФ возобновила активные штурмы: что известно о возможном наступлении на Сумы и Харьков

Реклама
18:33

Количество людей с синим "загаром" растет: РФ на гидроцикле штурмует остров Нестрига

18:25

За каденцию генпрокурора Костина ни один топ-коррупционер не был привлечен к ответственности - Кочетков

18:11

Налоги от 35 тысяч: раскрыты детали двух моделей "брони" от армии

17:47

Как избавиться от ржавых подтеков в унитазе: простой и рабочий способ

17:34

Украина получит F-16 быстрее, чем ожидалось: в Нидерландах раскрыли сроки

17:30

Похорошела после развода: как Вера Брежнева выглядит без МеладзеВидео

17:17

Пожарная опасность и заморозки: где будет свирепствовать огонь, а где ударит холодина

17:15

Не могли выбрать имя ребенку: жена решилась на радикальное решение из-за конфликта с мужем

16:59

Россия угрожает Макрону ударом по французским войскам: Захарова закатила истерику

16:47

Очень большой церковный праздник: что категорически нельзя делать 9 мая

16:42

Криосауна, часовня, стриптиз-комната: в сеть слили видео дворца Путина, снятого скрытой камеройВидео

16:32

"Наступление станет самым опасным": Коваленко назвал направления главного удара РФ

16:20

В семье украинской "девушки Бонда" Ольги Куриленко случилось несчастье

16:01

Как сохранить свежий чеснок на зиму: два простых способа для всех хозяек

15:45

Снаряд попал прямо в футбольное поле с детьми: подробности удара РФ по Харькову

15:17

Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

15:16

ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает

14:21

Аlyona Аlyona и Jerry Heil установили абсолютный рекорд ЕвровиденияВидео

14:17

К сифону лезть не нужно: как прочистить раковину подручными средствами

14:12

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

Реклама
13:59

Догнали Россию: в "Укроборонпром" заявили о массовом производстве аналогов Shahed

13:49

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способВидео

13:32

В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали

13:30

Россия готовит комбинированные атаки по Украине: в ВСУ предупредили о серьезных угрозах

13:00

Войска РФ будут продвигаться, на фронте сейчас патовая ситуация - КоваленкоВидео

12:37

Церковный праздник 9 мая: что категорически запрещено делать на Николая Чудотворца

12:33

Меган Маркл и принц Гарри разрушили первый год Чарльза в качестве короля

12:27

Ленивым хозяйкам на заметку: легкий рецепт закуски из лаваша с простой начинкойВидео

12:00

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане

11:42

РФ атаковала газохранилище на Львовщине, сбиты 8 из 12 ракет: какие последствияВидео

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять