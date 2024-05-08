Когда выступит Украина на Евровидении: результат жеребьевки финалистов

alyona alyona и Jerry Heil вытянули позицию "выбор продюсера" во время жеребьевки на Евровидении-2024.

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alyona alyona и Jerry Heil вытянули позицию "выбор продюсера"/ коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

После первого полуфинала Евровидения-2024 финалисты приняли участие в жеребьевке своих мест в финале 11 мая.

Как сообщают на странице Евровидения в соцсетях, в первой части финала, а это с 1 по 13 выступление, на сцене появятся участники Литвы, Ирландии и Люксембурга.

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А во второй части - номера 14-26, свои конкурсные песни исполнят представители Словении, Финляндии, Кипра.

Украина, Сербия, Хорватия и Португалия могут выступить как в первой, так и во второй части шоу, поскольку вытянули "выбор продюсера".

"Выбор продюсера" означает, что после проведения второго полуфинала 9 мая и жеребьевки остальных финалистов, включая страны "Большой пятерки" и государство-хозяина конкурса 2024 года – Швецию – продюсеры Евровидения начнут самостоятельно определять порядковые номера участников, чтобы конкурс вышел динамичным.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Евровидение-2024 - последние новости

Отметим, главные претенденты на победу Евровидения 2024 выступили в первом полуфинале Евровидения 2024. Представитель Хорватии Baby Lasagna покорил зрителей 7 мая.

А также в первом полуфинале Евровидения-2024 с более чем оригинальным номером выступила Финляндия и конкурсант Windows95man. Песня No rules стала зажигательным номером, но больше всего поразил сам номер. Во время песни, по сцене бегал статный мужчина без трусов.

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