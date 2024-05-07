Ему пророчат победу на Евровидении 2024: что устроила Хорватия на сцене конкурса

Главные претенденты на победу Евровидения 2024 выступили в первом полуфинале Евровидения 2024. Представитель Хорватии Baby Lasagna покорил зрителей 7 мая.
Для исполнения песни Rim Tim Tagi Dim представители Хорватии выбрали костюмы, стилизованные под хорватский фольклор.
Во время всего выступления артист расшатывал публику оригинальными движениями вместе с шоу-балетом.
Во время зажигательного припева Baby Lasagna исполнил свои традиционные движения руками, уже ставшими вирусными в Сети.
Отметим, если Baby Lasagna все же займет первое место на Евровидении-2024, для Хорватии это станет первой победой за историю конкурса.
Смотрите видео, как выступила Хорватия на Евровидении 2024:
Украина на Евровидении-2024 - подробности:
Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.
Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.
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