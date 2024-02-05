О чем песня "Teresa & Maria": текст и перевод хита alyona alyona & Jerry Heil

Дуэт alyona alyona & Jerry Heil представит Украину на Евровидении в Мальме, Швеция, уже 7 мая. Их конкурсная песня "Teresa & Maria" после презентации моментально попала в тренды, а еврофаны со всего мира уже называют этот трек победным.
О чем песня "Teresa & Maria"? Джерри Хейл и Алена Алена главной целью своего трека называют единение "ради добрых дел и важных побед". Песня - гимн правды, которую должны услышать во всем мире.
"Украина стала для всего мира образцом единения. Мы вместе смело посмотрели в лицо врагу и заработали как единый механизм. Это было так поразительно, что весь мир взялся нам помогать", - рассказали артистки в социальных сетях. Что же касается религиозного подтекста, то он не претит их убеждениям, так как обе певицы называют себя верующими.
Текст песни alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
Джере-джере-джерело пробива собі шлях
Що би що би не було, світ на її плечах
Мані-мані-манівці звивисті, скелясті
Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria (С нами Мама Тереза и Дева Мария)
All the Divas were born as the human beings (Все Дивы были рождены людьми)
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria (С нами Мама Тереза и Дева Мария)
Навіть ще змаля ми шукали шлях
Та життя – петля, ніби для тих, хто падає
На своїх плечах ще мале дівча
Несе з болю чан і вбача, що то вада є
Знову не така, то надто м'яка
Одяг на кістках, голяка чи то під вінець
Де твоє дитя? Що твоє життя?
Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець
І хай хтось хоче аби ми зламались
Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець
І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість
Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість
Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю, знаєш
Твій тернистий шлях саме тому є не даремно
І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко
Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria (С нами Мама Тереза и Дева Мария)
All the Divas were born as the human beings (Все Дивы были рождены людьми).
Смотрите видео выступления победителя Национального отбора-2024:
Напомним, Украина не смогла определить фаворита для участия на Евровидении-2024 с первого раза. Из-за технических неполадок зрительское голосование пришлось продлить.
Также на финальном концерте Национального отбора необычный дебют состоялся у одного из членов жюри - певец и шоумен Андрей Данилко впервые публично заговорил на украинском.
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