О чем песня "Teresa & Maria": текст и перевод хита alyona alyona & Jerry Heil

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria: полный текст, перевод, значение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Дуэт alyona alyona & Jerry Heil представит Украину на Евровидении в Мальме, Швеция, уже 7 мая. Их конкурсная песня "Teresa & Maria" после презентации моментально попала в тренды, а еврофаны со всего мира уже называют этот трек победным.

О чем песня "Teresa & Maria"? Джерри Хейл и Алена Алена главной целью своего трека называют единение "ради добрых дел и важных побед". Песня - гимн правды, которую должны услышать во всем мире.

"Украина стала для всего мира образцом единения. Мы вместе смело посмотрели в лицо врагу и заработали как единый механизм. Это было так поразительно, что весь мир взялся нам помогать", - рассказали артистки в социальных сетях. Что же касается религиозного подтекста, то он не претит их убеждениям, так как обе певицы называют себя верующими.

Текст песни alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria (С нами Мама Тереза и Дева Мария)

All the Divas were born as the human beings (Все Дивы были рождены людьми)

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria (С нами Мама Тереза и Дева Мария)

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя – петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю, знаєш

Твій тернистий шлях саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria (С нами Мама Тереза и Дева Мария)

All the Divas were born as the human beings (Все Дивы были рождены людьми).

Смотрите видео выступления победителя Национального отбора-2024:

Напомним, Украина не смогла определить фаворита для участия на Евровидении-2024 с первого раза. Из-за технических неполадок зрительское голосование пришлось продлить.

Также на финальном концерте Национального отбора необычный дебют состоялся у одного из членов жюри - певец и шоумен Андрей Данилко впервые публично заговорил на украинском.

Другие новости: