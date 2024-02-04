Финал Нацотбора: кто будет представлять Украину на Евровидении-2024

Вопреки техническим сложностям и крайне стрессовому финальному концерту, зрители и жюри смогли определить своего фаворита.

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Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Сегодня стало известно имя артиста, которого жюри и зрители сочли достойным представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 в Мальме, Швеция. Голосование было с осложнением в виде сбоев в работе приложения "Дія", но тем не менее организаторам Национального отбора удалось подвести итоги.

На Евровидение-2024 поедут alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Они получили 10 баллов от жюри, и - 11 от зрителей (что означает, что за них проголосовали 723 297 зрителей – в семь раз больше, чем за участника, занявшего второе место).

Второе и третье место заняли группа Ziferblat и MÉLOVIN соответственно. Международная аудиторская компания BDO следила за точностью подсчета голосов.

Стоит отметить, что песня "Teresa & Maria" вызвала крайне противоречивые отзывы в обществе: кому-то не пришлась по душе тема песни, в то время как букмекеры моментально разглядели в треке победный потенциал.

Дуэт alyona alyona & Jerry Heil был сформирован для участия в Евровидении. Jerry Heil ранее дважды проходила Национальные отборы, как сольная вокалистка, для alyona alyona победа на Нацотборе стала оглушительным дебютом.

Смотрите видео выступления победителя Национального отбора-2024:

Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.

Также на финальном концерте Национального отбора необычный дебют состоялся у одного из членов жюри - певец и шоумен Андрей Данилко впервые публично заговорил на украинском.

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