Финал Нацотбора: кто будет представлять Украину на Евровидении-2024

Сегодня стало известно имя артиста, которого жюри и зрители сочли достойным представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 в Мальме, Швеция. Голосование было с осложнением в виде сбоев в работе приложения "Дія", но тем не менее организаторам Национального отбора удалось подвести итоги.
На Евровидение-2024 поедут alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Они получили 10 баллов от жюри, и - 11 от зрителей (что означает, что за них проголосовали 723 297 зрителей – в семь раз больше, чем за участника, занявшего второе место).
Второе и третье место заняли группа Ziferblat и MÉLOVIN соответственно. Международная аудиторская компания BDO следила за точностью подсчета голосов.
Стоит отметить, что песня "Teresa & Maria" вызвала крайне противоречивые отзывы в обществе: кому-то не пришлась по душе тема песни, в то время как букмекеры моментально разглядели в треке победный потенциал.
Дуэт alyona alyona & Jerry Heil был сформирован для участия в Евровидении. Jerry Heil ранее дважды проходила Национальные отборы, как сольная вокалистка, для alyona alyona победа на Нацотборе стала оглушительным дебютом.
Смотрите видео выступления победителя Национального отбора-2024:
Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.
Также на финальном концерте Национального отбора необычный дебют состоялся у одного из членов жюри - певец и шоумен Андрей Данилко впервые публично заговорил на украинском.
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