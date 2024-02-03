Нацотбор Евровидения 2024: Данилко впервые публично заговорил на украинском

Украинский артист и член жури Нацотбора Евровидения Андрей Данилко заговорил на украинском публично.

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Данилко заговорил на украинском / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Легендарный украинский комик Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) во время эфира Национального отбора на Евровидение 2024 заговорил на украинском языке.

Во время представления судей, Данилко комментировал выступление первого участница - YAKTAK, он сам обратил внимание на данный факт.

"Я, кстати, впервые говорю на украинском, можете похлопать мне", - засмеялся артист.

Отметим, сегодня, 3 февраля, в Украине состоится финал национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2024. Украина узнает, кто из артистов будет представлять на конкурсе нашу страну в мае.

В нацотборе принимает участие 11 участников.

Смотреть Нацотбор Евровидения 2024 онлайн можно тут

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