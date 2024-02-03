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Финал Евровидения 2024: букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины

Мария Тупик
3 февраля 2024, 16:33обновлено 3 февраля, 17:35
Кто представит Украину на Евровидении 2024 в Швеции. Букмекеры уже назвали победителя.
Евровидение 2024 прогноз букмекером
Евровидение 2024 прогноз букмекером / Коллаж Главред, фото eurovision.ua, скриншот

Сегодня, 3 февраля, в Украине состоится финал национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2024. Украина узнает, кто из артистов будет представлять на конкурсе нашу страну в мае.

В нацотборе принимает участие 11 участников.

Где смотреть онлайн Евровидение 2024

Прямой эфир финального шоу начнется в 18:00 по Киеву.

Финал Нацотбора можно посмотреть на телеканале "Общественное культура", YouTube-канале "Евровидение Украина", и другие платформы "Общественного", а также шоу можно смотреть в приложении "Дія".

Букмекеры изменили ставки на победителя нацотбора Евровидения 2024

Перед финалом нацотбора 3 февраля букмекеры изменили свои ставки.

По обновленным прогнозам букмекеров, определился явный лидер:

Евровидение финал нацотбора букмекеры
Евровидение финал нацотбора букмекеры / скриншот

Согласно ставкам, первое место уверенно занимает дуэт Jerry Heil и alyona alyona с композицией "Teresa & Maria".

Второе место занимает MÉLOVIN с песней DREAMER, который уже во второй раз хочет покорить "Евровидение".

Завершает тройку лидеров ANKA (Анна Корченова) с песней "Палала" попавшей в финал благодаря голосованию зрителей.

Стоит отметить, что за несколько дней до финала нацотбора ставки букмекеров были другими.

Больше всего шансов на победу имеет дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Букмекерские ставки указывают, что с вероятностью 64% артистки выступят на международной сцене.

На втором месте с результатом 10% оказался Melovin, который раскритиковал трек конкуренток и ведет активную рекламную кампанию песни Dreamer.

Замыкает тройку лидеров букмекерской таблицы Anka с песней "Палала" и 6% на победу.

Прогноз букмекером на Евровидение 2024
Прогноз букмекером на Евровидение 2024 / скриншот

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Евровидение Нацотбор Евровидения 2024
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