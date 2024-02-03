Евровидение-2024: Украина не смогла определить фаворита - когда будет результат

Вопрос о том, кто поедет от Украины на Евровидение-2024, остался открытым.

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Нацотбор провалился - когда объявят конкурсанта от Украины на Евровидение-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Сегодня вечером состоялся Национальный отбор участника на Евровидение, которое в 2024 году состоится в Мальме, Швеция, седьмого, девятого и одиннадцатого мая. Волшебный концерт, полный эмоциональных выступлений и неожиданных отковений, показывали онлайн - его запись состоялась в субботу.

Голосование зрителей и членов звездного жюри происходило в прямом эфире сегодня. Зрители могли отдать свой голос за любимого участника через приложение "Дія". Однако в считанные минуты после открытия голосования система из-за наплыва желающих дала сбой.

После завершения трансляции концерта кандидаты на участие в Евровидении-2024 от Украины вместе с жюри, Андреем Данилко, Джамалой и Сергеем Танчинцом, и ведущими собрались в убежище, где и провели импровизированное пост-шоу.

Конкурсанты поделились историями про себя и свои номера, жюри высказали свои впечатления от Нацотбора-2024. В прямом эфире ведущий Тимур Мирошниченко объявил, что они ожидают, что "Дія" возобновит работу. Но чуда не произошло.

Организаторы Национального отбора на Евровидение-2024 приняли беспрецедентное решение - завтра, 4 февраля, покажут повтор выступлений финалистов Нацотбора, после чего будет объявлен победитель, которые поедет на Евровидение от Украины. За своих фаворитов зрители смогут голосовать почти сутки, до 19:05 4 февраля, когда голосование будет закрыто.

Смотрите номер Дмитрия Шурова (Pianoбой) и финалистов Нацотбора-2024 – "Попурі пісень Володимира Івасюка":

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