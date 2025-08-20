"Получил результаты": Тарас Цымбалюк сделал признание о своем здоровье

Тарас Цымбалюк попросил совет в поклонников.

Тарас Цымбалюк - здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк рассказал о своем состоянии

Что его беспокоит

Украинский известный актер Тарас Цымбалюк получил результаты медицинских анализов и рассказал о них фанатам.

На своей странице в Instagram актер отметил, что в последнее время чувствовал себя плохо - был уставшим с самого утра, поэтому решил позаботиться о своем здоровье.

"Я сдал анализы, получил результаты, ничего такого прям страшного нет. Но пара показателей, может быть, немного завышены. Посоветовали подтянуть самочувствие какими-нибудь БАД. Ясно, что график, режим сна и тому подобное", – поделился Тарас.

Тарас Цымбалюк с родными / фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Также он обратился к поклонникам и попросил у них советы, как он может еще улучшить свое самочувствие.

Тарас Цымбалюк с мамой

Родители Тараса Цымбалюка

Тарас Цымбалюк недавно встречался с родителями и показал фото с мамой Татьяной и отцом Василием. Как стало известно, Цымбалюк вместе с родителями прогулялся по парку в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. Также в кадр попал и домашний любимец семьи – собака, которую отец актера держал на руках.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

