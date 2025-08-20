"Получил результаты": Тарас Цымбалюк сделал признание о своем здоровье

Кратко:
- Тарас Цымбалюк рассказал о своем состоянии
- Что его беспокоит
Украинский известный актер Тарас Цымбалюк получил результаты медицинских анализов и рассказал о них фанатам.
На своей странице в Instagram актер отметил, что в последнее время чувствовал себя плохо - был уставшим с самого утра, поэтому решил позаботиться о своем здоровье.
"Я сдал анализы, получил результаты, ничего такого прям страшного нет. Но пара показателей, может быть, немного завышены. Посоветовали подтянуть самочувствие какими-нибудь БАД. Ясно, что график, режим сна и тому подобное", – поделился Тарас.
Также он обратился к поклонникам и попросил у них советы, как он может еще улучшить свое самочувствие.
Родители Тараса Цымбалюка
Тарас Цымбалюк недавно встречался с родителями и показал фото с мамой Татьяной и отцом Василием. Как стало известно, Цымбалюк вместе с родителями прогулялся по парку в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. Также в кадр попал и домашний любимец семьи – собака, которую отец актера держал на руках.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.
Вас может заинтересовать:
- "Ну так случилось": путинистка Валерия заговорила о разводе с Пригожиным
- Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина
- Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред