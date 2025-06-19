Тарас Цымбалюк показал своих родителей - реакция поклонников

Тарас Цымбалюк восхитил своими родителями.

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Тарас Цымбалюк проведал родителей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

Тарас Цымбалюк съездил домой

Как он провел время с родителями

Украинский известный актер Тарас Цымбалюк, который стал главным героем популярного шоу "Холостяк", встретился с родными людьми.

На своей странице в соцсетях Тарас опубликовал кадры с мамой Татьяной и отцом Василием.

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"Самые родные", - отметил актер.

Как стало известно, Цымбалюк вместе с родителями прогулялся по парку в Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

Тарас Цымбалюк с мамой / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

Также в кадр попал и домашний любимец семьи – собака, которую отец актера держал на руках.

Собака родителей Тараса Цымбалюка / фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Поклонники Тараса остались в восторге от семейных кадров и написали множество комментариев с комплиментами.

"Родителям здоровья!!! Великолепные семейные фото";

"Такие моменты наиболее прекрасны";

"Классные", - отметили фанаты.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

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Тарас Цымбалюк - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Актер все же расстался со своей избранницей.

А также Тарас Цымбалюк отписался от тогда еще своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

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Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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