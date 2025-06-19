Тарас Цымбалюк показал своих родителей - реакция поклонников

Кратко:
- Тарас Цымбалюк съездил домой
- Как он провел время с родителями
Украинский известный актер Тарас Цымбалюк, который стал главным героем популярного шоу "Холостяк", встретился с родными людьми.
На своей странице в соцсетях Тарас опубликовал кадры с мамой Татьяной и отцом Василием.
"Самые родные", - отметил актер.
Как стало известно, Цымбалюк вместе с родителями прогулялся по парку в Корсунь-Шевченковском Черкасской области.
Также в кадр попал и домашний любимец семьи – собака, которую отец актера держал на руках.
Поклонники Тараса остались в восторге от семейных кадров и написали множество комментариев с комплиментами.
"Родителям здоровья!!! Великолепные семейные фото";
"Такие моменты наиболее прекрасны";
"Классные", - отметили фанаты.
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Тарас Цымбалюк - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Актер все же расстался со своей избранницей.
А также Тарас Цымбалюк отписался от тогда еще своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.
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Кто такой Тарас Цымбалюк?
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
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