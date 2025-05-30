Тарас Цымбалюк впечатлил фотографией с родителями - на кого он похож

Кратко:
- Тарас Цымбалюк встретился с родителями
- На кого похож актер
Украинский известный актер Тарас Цымбалюк, который согласился стать новым героем популярного шоу Холостяк, показал своих родителей.
На своей странице в соцсетях Цымбалюк поделился, что он побывал в Корсунь-Шевченковском и опубликовал снимок с родителями.
Семья актера позировала во дворе, а также в кадр попал и домашний любимец.
"Мои родные", - написал Тарас.
Поклонники же буквально засыпали семью Цымбалюка комплиментами и отметили, что артист очень похож на своего отца.
"Тарасик похож на папу";
"Тарас похож на отца, сестричка на маму";
"Замечательная семья", - написали пользователи соцсети.
Тарас Цымбалюк - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Актер все же расстался со своей избранницей.
А также Тарас Цымбалюк отписался от тогда еще своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.
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Кто такой Тарас Цымбалюк?
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
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