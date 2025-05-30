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Тарас Цымбалюк впечатлил фотографией с родителями - на кого он похож

Элина Чигис
30 мая 2025, 10:18
593
Тарас Цымбалюк отлично провел время с родными.
Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

  • Тарас Цымбалюк встретился с родителями
  • На кого похож актер

Украинский известный актер Тарас Цымбалюк, который согласился стать новым героем популярного шоу Холостяк, показал своих родителей.

На своей странице в соцсетях Цымбалюк поделился, что он побывал в Корсунь-Шевченковском и опубликовал снимок с родителями.

видео дня

Семья актера позировала во дворе, а также в кадр попал и домашний любимец.

"Мои родные", - написал Тарас.

Тарас Цымбалюк с родителями
Тарас Цымбалюк с родителями / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

Поклонники же буквально засыпали семью Цымбалюка комплиментами и отметили, что артист очень похож на своего отца.

Тарас Цымбалюк с мамой
Тарас Цымбалюк с мамой / фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

"Тарасик похож на папу";

"Тарас похож на отца, сестричка на маму";

"Замечательная семья", - написали пользователи соцсети.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Тарас Цымбалюк - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Актер все же расстался со своей избранницей.

А также Тарас Цымбалюк отписался от тогда еще своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

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Кто такой Тарас Цымбалюк?

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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