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No rules на Евровидении 2024: Финляндия удивила номером без трусов

Алена Кюпели
7 мая 2024, 23:23
389
Финляндия удивила откровенным номером на Евровидении 2024.
Финляндия поразила номером
Финляндия поразила номером / Коллаж Главред, фото eurovision.tv

В первом полуфинале Евровидения-2024 с более чем оригинальным номером выступила Финляндия и конкурсант Windows95man.

Песня No rules стала зажигательным номером, но больше всего поразил сам номер. Во время песни, по сцене бегал статный мужчина без трусов. Номер артиста был построен так, что его то и дело прикрывала то камера, то оператор, то дым.

Финляндия поразила своим номером без трусов
Финляндия поразила своим номером без трусов / Скриншот
Финляндия поразила своим номером без трусов
Финляндия поразила своим номером без трусов / Скриншот

В самом конце номера к солисту прилетели джинсовые шорты, чтобы прикрыть весь стыд артиста. К слову, на самом интересном месте у него красовался телесного цвета треугольник. Если бы случился сбой, зрители бы все равно не узнали, какой "талант" скрывается за руками певца.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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