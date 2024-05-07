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Первый полуфинал Евровидения 2024: букмекеры резко изменили ставки на Украину - рейтинг

Мария Тупик
7 мая 2024, 11:04обновлено 7 мая, 12:03
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Еще вчера, 6 мая, букмекеры отдавали Украине 14% победы, а уже на утро всего - 10.
Первый полуфинал Евровидения 2024 Украина
Первый полуфинал Евровидения 2024 Украина / Коллаж Главред, фото instagram.com/eurovision, Суспильне

Сегодня, 7 мая, стартует первый полуфинал Евровидения 2024. Украинские певицы Jerry Heil и alyona alyona представят нашу страну и поборются за право участвовать в финале конкурса.

Перед первым полуфиналом букмекеры резко изменили ставки на победителя. Украина упала в рейтинге с 3 на 4 место.

Еще вчера, 6 мая, букмекеры отдавали Украине 14% победы, а уже на утро всего - 10.

По данным сайта Eurovision World, третье место заняла Италия, у которой коэффициенты держатся на уровне 12% с 5 мая.

Евровидение 2024 - рейтинг победителей
Евровидение 2024 - рейтинг победителей / eurovisionworld.com

Кто пройдет в финал Евровидения 2024

Jerry Heil и alyona alyona, – победители первого полуфинала по версии букмекеров. Здесь свое 1 место Украина делит с хорватской группой Baby Lasagna. Оба участника имеют 96% вероятности на попадание в гранд-финал.

Кто пройдет в финал Евровидения - рейтинг букмекеров
Кто пройдет в финал Евровидения - рейтинг букмекеров / скриншот

Кто выступает в первом полуфинале Евровидения 2024

Украина выступает в первом полуфинале Евровидения 2024
Украина выступает в первом полуфинале Евровидения 2024 / Суспильне

Кто станет победителем Евровидения 2024 - рейтинг букмекеров

Первыми в в рейтинге только Хорватия (1 место) с шансом 53% и Швейцария (2 место) – 44%.

Кто выиграет Евровидение 2024 - рейтинг
Кто выиграет Евровидение 2024 - рейтинг / скриншот

Когда пройдет финал Евровидения 2024

Гранд-финал Евровидения 2024 пройдет уже в субботу, 11 мая.

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Смотрите видео репетиции Украины на Евровидении 2024

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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Alyona Alyona Jerry Heil Евровидение-2024
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