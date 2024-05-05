Jerry Heil и alyona alyona с крашанками зажгли на открытии Евровидения-2024

Украинские традиции и фирменный шарм дуэта сделал их выход на бирюзовую дорожку неповторимым.

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alyona alyona и Jerry Heil блеснули на открытии Евровидения-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Светлый праздник Пасхи украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil встретили в шведском городе Мальме на бирюзовой дорожке торжественного открытия музыкального конкурса Евровидение-2024. Артистки в символических нарядах не только достойно презентовали нашу страну, но и от души повеселились.

Так на дорожку Джерри и Алена вышли в костюмах, украшенных ключами. В руках они также держали их увеличенные копии. В социальных сетях певицы рассказали, какое значение они вложили в свой выход на бирюзовую дорожку Евровидения.

Артистки рассказали, что принимают участие в восстановлении разрушенной оккупантами Великокостромской гимназии в Днепропетровской области, "чтобы ученики могли вернуться к месту со светлым прошлым и не менее светлым будущим".

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"Символом нашей миссии мы выбрали ключ, напоминающий призрачный дом, который ты все еще чувствуешь, но никогда не сможешь вернуться. Все материальное можно восстановить!" - говорят артистки.

Кроме того alyona alyona и Jerry Heil не забыли про сегодняшний праздник. Они также принесли с собой корзинку с паской и крашанками, а Алена даже сразилась на яйцах с одной из ведущих на бирюзовой дорожке.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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