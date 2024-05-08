Кто прошел в финал Евровидения-2024: топ-10 счастливчиков

Первый полуфинал 68-го музыкального конкурса Евровидение прогремел в шведском городе Мальме. 15 конкурсантов представили свои страны на соревновании, а еврофаны всего мира уже определили, кого они хотят увидеть снова в гранд-финале Евровидения-2024, который состоится 11 мая.
Так в десятку счастливчиков вошли артисты из следующих стран: Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.
Также в финал автоматически прошли конкурсанты из Британии и Германии на правах стран "Большой пятерки", и из Швеции - страны-организатора соревнования в этом году.
alyona alyona & Jerry Heil, конкурсанты из Украины, блестяще представили нашу страну в первом полуфинале. Даже заминка на генеральной репетиции не помешала артисткам выложиться на все 100% и очаровать еврофанов.
Смотрите видео выступления alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024:
Текстовую трансляцию первого полуфинала Евровидения-2024 читайте тут.
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