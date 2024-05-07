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Евровидение-2024 первый полуфинал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляция

Анна Подгорная
7 мая 2024, 13:23
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Сегодня станет известно, кто пройдет в гранд-финал Евровидения-2024 по результатам первого полуфинала конкурса.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 прямой эфир - первый полуфинал Евровидение-2024 смотреть онлайн / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется онлайн-трансляция Евровидения-2024. 68-ой песенный конкурс пройдет в шведском городе Мальме.

7 мая состоится первый полуфинал Евровидения, в котором выступит 15 участников из стран-конкурсанток, 2 артиста из стран "Большой пятерки" Германии и Великобритании, и представитель страны-организатора соревнования (Швеция).

Конкурсанты из Германии, Великобритании и Швеции проходят в гранд-финал автоматически. Из остальных 15 артистов будет отобрано путем голосования лишь 10, которые смогут представить свою страну на Евровидении-2024 в субботу 11 мая, и побороться за хрустальный микрофон.

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Евровидение-2024: когда выступает Украина?

Украинские певицы alyona alyona & Jerry Heil выступят на Евровидении в первом полуфинале 7 мая под номером 5.

Первый полуфинал Евровидения-2024 - онлайн-трансляция

В первом полуфинале Евровидения в этом году выступят конкурсанты из Кипра, Сербии, Литвы, Ирландии, Великобритании, Украины, Польши, Хорватии, Исландии, Германии, Словении, Финляндии, Молдовы, Швеции, Азербайджана, Австралии, Португалии и Люксембурга.

Евровидение-2024 первый полуфинал
Евровидение-2024 прямой эфир - первый полуфинал Евровидение-2024 смотреть онлайн / instagram.com/eurovision

Текстовая онлайн-трансляция конкурса начнется в 22:00.

Посмотреть прямой эфир Евровидения-2024 можно:

Комментировать первый полуфинал Евровидения будут ведущий Тимур Мирошниченко и певица Diana Gloster.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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