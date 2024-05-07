Настоящий трус: путинист Киркоров жестко подставил Ани Лорак прямо на сцене

Ани Лорак не ожидала, что ее давний друг путинист Филипп Киркоров подставит ее в эфире.

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Филипп Киркоров серьезно обидел Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Предательница Украины певица Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте России, вышла в финал в российском шоу "Маска".

На пропагандистском росТВ показали финал шоу, но победа не досталась Лорак и она заняла второе место, а все из-за решения путиниста Филиппа Киркорова, с которым певица уже давно водит дружбу.

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Предательница была в шоке от такой подставы и даже высказалась об этом Филиппу. Но Киркоров оправдался, что не хотел, чтобы его обвинили в фаворитизме, за что поклонники обозвали его трусом.

Певицу поддержали поклонники и ее бойфренд Исаак Виджраку.

"Ты просто лучшая", — написал возлюбленный Лорак.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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Отметим, Ани Лорак в средине апреля потеряла отца, однако траур ее продлился недолго. Даже смерть близкого человека не удержала ее от празднования Дня рождения Филиппа Киркорова, ее кума.

А также Александр Пономарев говорит, что не знает, как относится к певицам Таисии Повалий и Ани Лорак, которые, будучи уроженками Украины, давно строят свою карьеру в стране-агрессоре РФ. Пономарев заверил, что до сих пор не может поверить в то, как легко и Повалий, и Лорак, предали Родину.

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