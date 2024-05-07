Настоящий трус: путинист Киркоров жестко подставил Ани Лорак прямо на сцене

Предательница Украины певица Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте России, вышла в финал в российском шоу "Маска".
На пропагандистском росТВ показали финал шоу, но победа не досталась Лорак и она заняла второе место, а все из-за решения путиниста Филиппа Киркорова, с которым певица уже давно водит дружбу.
Предательница была в шоке от такой подставы и даже высказалась об этом Филиппу. Но Киркоров оправдался, что не хотел, чтобы его обвинили в фаворитизме, за что поклонники обозвали его трусом.
Певицу поддержали поклонники и ее бойфренд Исаак Виджраку.
"Ты просто лучшая", — написал возлюбленный Лорак.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, Ани Лорак в средине апреля потеряла отца, однако траур ее продлился недолго. Даже смерть близкого человека не удержала ее от празднования Дня рождения Филиппа Киркорова, ее кума.
А также Александр Пономарев говорит, что не знает, как относится к певицам Таисии Повалий и Ани Лорак, которые, будучи уроженками Украины, давно строят свою карьеру в стране-агрессоре РФ. Пономарев заверил, что до сих пор не может поверить в то, как легко и Повалий, и Лорак, предали Родину.
Читайте больше о Лорак:
- "Тяжелое время": предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери
- "Желаю этому монстру самоуничтожиться": украинская певица распекла Ани Лорак
- Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред