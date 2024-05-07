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"Дать в морду": путинист Филипп Киркоров снова "зашел не в ту дверь" и жестко опозорился

Элина Чигис
7 мая 2024, 07:55
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Адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров попал в скандал с певицей Славой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский адвокат Елена Сенина публично заявила, что Филипп Киркоров, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, обязан принести свои извинения такой же любительнице Путина певице Славе за оскорбления во время конфликта артистки и пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что Киркоров снова вошел "не в ту дверь".

"Состоялись проверки, судебные решения. О них все знают. Поэтому, уважаемый Филипп Бедросович, по-моему, вы и в этой истории "зашли не в ту дверь", — отметила адвокат.

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Также юрист сказала, что конфликт Славы с Хайдаровым уже разрешился.

"У нас не осталось неудовлетворенных притязаний, по которым мы имели бы мотивы продолжать противостояние. Нас все вполне устроило. Детали я не имею права разглашать. Вопрос для нас закрыт", — рассказала Сенина.

Напомним, в сентябре путинистка Слава заявила, что Киркоров лжет, когда рассказывает о своих результатах пластики у скандального Тимура Хайдарова. Артистка призвала Киркорова публично показать левую руку. Певица решила, что Киркоров не ходит на перевязки в клинику Хайдарова. Сама Слава восприняла слова Киркорова, как угрозу и даже предположила, что Филипп хочет "дать ей по морде".

Кто такая певица Слава?

Слава — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен.
В 2022 году Слава поддержала нападение России на Украину и российских военнослужащих участников вторжения, осудила покинувших Россию коллег.
19 октября 2022 года внесена в санкционный список Украины за "пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины".

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, недавно предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

А также в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке.

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