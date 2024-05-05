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Киркоров унизил Успенскую, выдав ее неприятный секрет

Алена Кюпели
5 мая 2024, 10:56
359
Киркоров утверждает, что всегда дарил женщинам подарки и Успенскую вниманием тоже не обходил.
Киркоров назвал Успенскую попрошайкой
Киркоров назвал Успенскую попрошайкой / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov, uspenskayalubov_official

Пропутинский певец Филипп Киркоров, который славится своими скандальными выходками и повсеместными ссорами, выдал нелицеприятную правду про привычки другой предательницы - российской певицы Любови Успенской.

По словам Киркорова, который давно конфликтует с Успенской, она у него выпрашивала дорогие подарки. Как пишет пропагандистское издание Стархит, Киркоров утверждает, что всегда дарил женщинам подарки и Успенскую вниманием тоже не обходил.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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По его словам, он презентовал подруге шикарное платье за 15 тысяч евро. Правда, по словам Киркорова, Успенская, уж слишком пристрастилась к дорогим подаркам.

"Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка. "Ой, милый, купи мне это". Я не милый ей, а просто коллега", — говорит путинист.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки шоу "Маска" своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

А также в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

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