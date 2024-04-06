Сын Тодоренко выбесил Киркорова

Мальчик громко кричал в микрофон, чем сильно раздражал несдержанного артиста Киркорова.

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Сын Тодоренко раздражал Киркорова / Коллаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Предательница Украины Регина Тодоренко, которая уже получила гражданство страны-оккупанта, имела неосторожность привести на съемки шоу "Маска" своего старшего сына Мишу, которого она родила от россиянина и певца Влада Топалова.

Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

Интересно, что Тодоренко сама отметила, что Киркоров "не очень доволен". Но добавила, что, мол, вот такая у них теперь жизнь.

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На что Киркоров, который недавно ездил на Донбас замаливать свои грехи перед террористом Путиным, буркнул: "ужасная жизнь".

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

"Не приводите детей на съемки Маски", - отшутилась предательница, глядя в недовольное лицо путиниста.

Киркорова разозлил сын Тодоренко:

Тодоренко привела на съемки сына / Скриншот видео

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Напомним, ранее российский певец, который поддерживает военное нападение России на Украину Сергей Лазарев, унизил предательницу и молчунью, бывшую украинку Регину Тодоренко. По информации пропагандистских СМИ, Лазарев прокомментировал недавнее появление Тодоренко в новогоднем фильме, в котором она снялась с путчистом Киркоровым.

Ранее также муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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