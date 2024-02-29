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"Смотришь и тошнит": Андрей Бедняков раскрыл правду про Регину Тодоренко

Анна Подгорная
29 февраля 2024, 21:46
Шоумен убежден, что решение всячески подыгрывать оккупанту не пришло к ней спонтаннто.
Регина Тодоренко, Андрей Бедняков
Андрей Бедняков про Регину Тодоренко - ведущий жестко раскритиковал молчунью / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina, instagram.com/biedniakov

Украинский ведущий и актер Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко - молчуньи, которая продолжает работать и жить в стране-оккупанте, под огнем которой находится не только ее родная Одесса, но и вся Украина. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.

Об этом шоумен рассказал в подкасте "Про війну". Он заявил, что всегда старался сократить общение с Тодоренко к минимуму, чувствуя в ней лишь тщеславие в приветливой обертке. Полномасштабная война в Украине и позиция Регины лишь подтвердили его догадки.

"Многие начинают говорить: "Регина Тодоренко ничего не сказала, вот это неожиданность". А для меня это не было неожиданностью. Потому что я знал Регину Тодоренко. Я с ней никогда не дружил, никогда. Она со мной пыталась дружить, а я людей вижу сразу. Она не была моим другом. Где-то какие-то корпоративы нам нужно было вести вдвоем – я никогда не соглашался вести с ней. Потому что я видел, я понял: "Мне Регина Тодоренко была неинтересна". Там главное – карьера, деньги, популярность, слава. Она готова была переступать через людей", - вспоминает Бедняков.

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Также он прокомментировал желание Тодоренко со временем вернуться в Одессу. Ведущий предположил, что Регина поддерживает намерение страны-агрессора захватить крупные украинские города, и таким образом рассчитывает оказаться на малой родине. Так или иначе, громкая или молчаливая, позиция Регины Тодоренко, по признанию Андрея Беднякова, вызывает у него рвотные позывы.

"То, что она говорит, что приедет в Одессу, – возможно, она верит, как сегодня или вчера сказал там этот Медведев: "Одесса, давай назад". Когда ты смотришь на экран, тебе рыгать хочется, ты не понимаешь, как это может быть. Возможно, она точно так же думает, что Россия заберет Одессу и тогда она будет гулять? Я вообще хочу забывать таких людей. Они сделали свой выбор. Я не могу себе представить – я отец из города Мариуполь. И когда я, условно, живу там, в России, и [бьют] ракеты по моему городу и гибнут дети, а я буду сидеть и зарабатывать эти рубли, – миллион процентов, я бы не смог", - говорит ведущий.

Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Ранее свекр Тодоренко пожаловался на наркозависимость сына - бывший продюсер, по совместительству отец Влада Топалова, рассказал, как сложилось его общение с экс-певцом под веществами.

Также Регина Тодоренко опозорилась архивными фото, на которых показала себя в юности - внешний вид и стиль ведущей вызывают нервный смех даже у нее самой.

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