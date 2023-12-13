Тодоренко снялась в российском фильме "Елки".

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Регина Тодоренко оказалась под критикой своих коллег/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Российский певец, который поддерживает военное нападение России на Украину Сергей Лазарев, унизил предательницу и молчунью, бывшую украинку Регину Тодоренко.

По информации пропагандистских СМИ, Лазарев прокомментировал недавнее появление Тодоренко в новогоднем фильме, в котором она снялась с путчистом Киркоровым.

Как цитирует Лазарева пропагандистские СМИ, Лазарев изначально решил обсудить роль самого Киркорова. По словам артиста, сцен в кино с Киркоровым так мало от того, что у него слишком завышенный гонорар.

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Что касается Тодоренко, то по мнению Лазарева, сыграла она "неважно".

Ранее муж-россиянин, музыкант и бывший наркоман Тодоренко, взялся за старое. Как сообщили источники, Влад Топалов после рождения второго ребенка, которого пара цинично назвала Миром, стал вновь баловаться тяжелыми наркотиками - кокаином.

Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.

Ранее также муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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