Уже у Путина на подписи: у Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы

В стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке.

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У Киркорова могут забрать самое ценное / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает оккупантов РФ в террористической войне против Украины, может лишиться звания народного артиста.

Как сообщают росСМИ, с соответствующей просьбой к диктатору Путину обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в РФ Виталий Бородин.

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Бородин обратил внимание на участие Киркорова в "голой" вечеринке блогера Ивлеевой и обвинил его в поддержке ЛГБТ.

А также Бородин обвинил Киркорова за "недостойное поведение" и "хамство" и напомнил о скандале с участием артиста и режиссера Марины Яблоковой, когда Киркоров ударил ее в лицо, начал таскать за волосы и бить ногами.

"На основании изложенного прошу вас лишить почетного звания „Народный артист Российской Федерации" российского артиста Филиппа Бедросовича Киркорова за поступки, не соответствующие высокому званию „Народный артист Российской Федерации"", — отметил Бородин.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, стало известно, что Филипп Киркоров в скором времени собирается продать собственный жир, который ему откачали во время пластической операции у скандального российского хирурга Хайдарова.

А также Филипп Киркоров недавно сьездил в оккупированную Горловку, где выступал в больнице перед ранеными солдатами страны-агрессора, чтобы реабилитироваться после "голой" вечеринки. В Сети широко распространился ролик, где он дрожащим голосом и забывая слова поет им песню украинской артистки Ирины Билык "Снег".

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