Филипп Киркоров продолжает позориться - сперва он тряс пластиковыми телесами на голой вечеринке у Ивлеевой, затем, когда из-за этого ему стали перекрывать кислород, помчался отрабатывать свой проступок на оккупированные страной на болотах украинские территории.
На днях Примадонн прикатил в оккупированную Горловку, где выступал в больнице перед ранеными солдатами страны-агрессора. В Сети широко распространился ролик, где он дрожащим голосом и забывая слова поет им песню украинской артистки Ирины Билык "Снег". Однако была в его поездке одна деталь, которую пиарщики Киркорова желали тщательно скрыть.
РосСМИ, ссылаясь на слова очевидцев, которые наблюдали за певуном в Горловке, рассказали, что он явно не был готов к тому, что увидит в военном госпитале. В конце концов страх, нервное напряжение и атмосфера привели к тому, что желудок подвел артиста - ему стало плохо прямо в одной из палат "из-за запахов гнилых конечностей и потных мужчин".
"Артиста вырвало прямо в палате с военными. Он начал материться на одного из ветеранов. Едва успокоили. Пришлось выключить камеры и вывести Филиппа на воздух", - сообщил источник.
Команда Киркорова щедро заплатила персоналу госпиталя, чтобы фото и видео казуса, который произошел с певцом, не попали в Сеть. Но его малодушие и трусость все же стали известны общественности.
Ранее 56-летний певец-путинист Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.
Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.
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