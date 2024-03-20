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Киркоров собирается продавать части своего организма

Алена Кюпели
20 марта 2024, 11:44обновлено 20 марта, 12:18
Теперь можно обзавестись жиром Киркорова и заодно улучшить финансовое положение путиниста.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров надеется улучшить финансовое положение с помощью жира/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает нападение террориста Путина на Украину, а также пытается отбелить свою репутацию после "голой вечеринки" Ивлеевой, собирается восстанавливать свое финансовое благополучие с помощью собственного тела.

По информации пропагандистского ресурса 7dn.ru, в скором времени Киркоров собирается продать собственный жир, который ему откачали во время пластической операции у скандального российского хирурга Хайдарова.

Тогда хирург рассказывал, что после операции ему поступило множество предложений о выкупе отрезанных частей Киркорова.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Между тем, медик добавляет, что такой жир чужого человека нельзя использовать в медицинской практике, потому покупателю придется любоваться им только в качестве трофея.

Напомним, ранее путинист Филипп Киркоров попал в новый скандал на большом праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню. Киркоров поругался со всеми журналистами, которые присутствовали на мероприятии, сообщают росСМИ.

Добавим, после "отмены" Киркорова в РФ из-за "голой" вечеринки Ивлеевой, артист выдумал, что он просто хотел отдохнуть от сцены.

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