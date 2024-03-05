"Что он вообще понимает": Охлобыстин разругал Киркорова за поездку Донбасс

Скандальный Иван Охлобыстин говорит - якобы самих жителей Донбасса "коробит" от приездов к ним скандальных российских звезд.

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Охлобыстин разругал Киркорова за поездку на Донбасс / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный своими шовинистическими-великоимперскими взглядами актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин осудил скандального певца-путиниста Филиппа Киркорова за его недавнюю "покаянную" поездку в Донбасс. Об этом Охлобыстин сказал в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

"Я не уверен, что он вообще понимает, о чем идет речь. Он понимает только, что отменились концерты ", — сказал Охлобыстин

Тот считает, что якобы самих жителей Донбасса "коробит" от приездов к ним скандальных российских звезд. И утверждает, что подобные поступки призваны только обелить репутацию знаменитостей.

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Напомним, когда Филиппу Киркорову из-за участия в скандальной голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой стали перекрывать кислород, то певец помчался "замаливать грех" на временно оккупированные РФ украинские территории.

В частности, он прикатил в оккупированную Горловку, где выступал в больнице перед ранеными солдатами страны-агрессора. Но спел им почему-то не "Я буду твоим дождем", а песню легендарнойукраинской артистки Ирины Билык "Снег".

До того Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.

Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.

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