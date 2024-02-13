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Дрожал от страха и фальшиво выл: Киркоров выступил перед оккупантами на фронте

Анна Подгорная
13 февраля 2024, 12:03
Примадонн готов на что угодно, лишь бы его перекачанные ягодицы оставались в тепле и уюте.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров приехал в Горловку замаливать грехи за голую вечеринку Ивлеевой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Филиппа Киркорова поставили на колени после его появления на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Артист, который привык, что он неприкасаемый, и может говорить и делать все, что хочет, попал в стране-оккупанте под тотальную отмену - его снимают с эфиров, "вырезают" из фильмов, отказываются от его выступлений на концертах и корпоративах, блокируют счета.

Примадонн был шокирован такими последствиями. Даже его связи и громкое имя не позволили ему восстановить репутацию. Тогда он пошел на крайние меры, последний шанс выслужиться перед кровавой кремлевской диктатурой.

СМИ публикуют видео, снятое якобы в Горловке (Донецкая область), на котором Филя выступает перед ранеными оккупантами. Удивительно, но туда он приехал без макияжа, стразов и перьев - весь в черном.

видео дня

На ролике видно, что артист заметно нервничает, его голос дрожит и срывается. Он пел без фонограммы и с ужасным звуком.

Еще более циничным со стороны беспринципного певца оказалось то, что перед оккупантами он исполнял песню "Снег", которую написала украинская певица Ирина Билык.

Смотрите видео позорного выступления Киркорова в Горловке:

Ранее 56-летний певец-путинист Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.

Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.

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