Дрожал от страха и фальшиво выл: Киркоров выступил перед оккупантами на фронте

Филиппа Киркорова поставили на колени после его появления на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Артист, который привык, что он неприкасаемый, и может говорить и делать все, что хочет, попал в стране-оккупанте под тотальную отмену - его снимают с эфиров, "вырезают" из фильмов, отказываются от его выступлений на концертах и корпоративах, блокируют счета.
Примадонн был шокирован такими последствиями. Даже его связи и громкое имя не позволили ему восстановить репутацию. Тогда он пошел на крайние меры, последний шанс выслужиться перед кровавой кремлевской диктатурой.
СМИ публикуют видео, снятое якобы в Горловке (Донецкая область), на котором Филя выступает перед ранеными оккупантами. Удивительно, но туда он приехал без макияжа, стразов и перьев - весь в черном.
На ролике видно, что артист заметно нервничает, его голос дрожит и срывается. Он пел без фонограммы и с ужасным звуком.
Еще более циничным со стороны беспринципного певца оказалось то, что перед оккупантами он исполнял песню "Снег", которую написала украинская певица Ирина Билык.
Смотрите видео позорного выступления Киркорова в Горловке:
Ранее 56-летний певец-путинист Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.
Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.
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