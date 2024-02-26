"Я устал от самого себя": Киркоров впервые сделал признание после "отмены"

Обновленный Примадонн теперь изображает из себя паиньку, однако все проблемы упорно отрицает.

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Филипп Киркоров высказался про свое исчезновение со сцены / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Певец-путинист Филипп Киркоров с декабря 2023 года считался в стране-агрессоре персоной нон грата из-за участия в "голой" вечеринке Ивлеевой. Однако после того, как его буквально за шкирку приволокли на оккупированные украинские территории выступать перед ранеными оккупантами, кремль сменил гнев на милость, и уже 25 февраля артист в новом образе сверкал на местной музыкальной премии в качестве ведущего.

Примадонн оказался на удивление болтлив, и охотно шел на контакт с журналистами. Конечно же главной темой была "отмена" Киркорова - ему блокировали счета, вычеркивали из снятых фильмов, музыкальных программ и корпоративов.

Однако, после мнимого раскаяния, в которое совершенно никто не поверил, Киркоров, похоже, убедил себя, что забвение, которому его всерьез намеревались предать - его собственное решение, а никак не властей страны-оккупанта. Ему якобы нужно было "перезагрузиться", поэтому он и исчез из информационного пространства. Об этом Филипп рассказал росСМИ.

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"Я отдыхал, больше думал, больше читал, сам с собой разговаривал. Мне было интересно по душам поговорить с самим собой, потому что обычно это все какие-то диалоги… А вот с самим собой очень редко удавалось в последнее время, потому что эта гонка, она, конечно, меня очень истощила. Гастроли, концерты, съемки. Нужно было взять тайм-аут для того, чтобы перезагрузиться, разгрузиться. Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил! Потому что я устал от самого себя. Таким, каким я был в последнее время. Мне стало скучно с самим собой, а если мне стало скучно с самим собой, то признаю, что и публике стало скучно, да?" - заявил Филипп Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Ранее продюсер и концертный директор Сергей Лавров раскрыл тайну Филиппа Киркорова. Он рассказал что финансовое состояние артиста давно не поет даже романсов - расточительная звезда, которая привыкла к роскоши, имеет больше долгов, чем перьев на своем самом роскошном костюме.

Также 56-летний певец-путинист Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.

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