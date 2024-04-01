Путинист Филипп Киркоров "слил" ушедшего со сцены Валерия Леонтьева

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, сделал новое заявление по поводу ухода со сцены его коллеги Валерия Леонтьева.
Киркоров в эфире программы "Ты не поверишь!" на росТВ рассказал, что Леонтьев совсем скоро вернется на сцену. Оказывается, Валерий отправился в отпуск, а также артист-путинист расхвалил своего друга, который и не высказал свою позицию по поводу войны в Украине, которую начала Россия.
"Конечно, вернется! Он и не уходил! Он просто взял немножко отпуск. Он столько наездился, что имеет право сейчас просто отдохнуть, поверьте мне", — сказал Киркоров.
Кто такой Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.
Валерий Леонтьев - последние новости по теме
Отметим, ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.
А также Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позицию своего коллеги, легендарного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.
Читайте больше о Леонтьеве:
- "Самая мудрая позиция": Собчак рассказала, почему молчит Леонтьев
- Копия Леонтьев: Лорак высмеяли за новый образ
- Все хуже, и хуже: в сети появилась информация о здоровье Леонтьева
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред