Путинист Филипп Киркоров "слил" ушедшего со сцены Валерия Леонтьева

Филипп Киркоров заявил, что Леонтьев не уходит со сцены, а просто взял себе отпуск из-за усталости.

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Филипп Киркоров высказался о Леонтьеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/, instagram.com/valera_leontiev/

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, сделал новое заявление по поводу ухода со сцены его коллеги Валерия Леонтьева.

Киркоров в эфире программы "Ты не поверишь!" на росТВ рассказал, что Леонтьев совсем скоро вернется на сцену. Оказывается, Валерий отправился в отпуск, а также артист-путинист расхвалил своего друга, который и не высказал свою позицию по поводу войны в Украине, которую начала Россия.

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"Конечно, вернется! Он и не уходил! Он просто взял немножко отпуск. Он столько наездился, что имеет право сейчас просто отдохнуть, поверьте мне", — сказал Киркоров.

Кто такой Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

Валерий Леонтьев - последние новости по теме

Отметим, ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.

А также Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позицию своего коллеги, легендарного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

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