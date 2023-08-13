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"Умница на самом деле": Вайкуле прокомментировала позицию Леонтьева по войне

Дмитрий Видоменко
13 августа 2023, 11:42 обновлено 13 августа, 11:55
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Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, рассказала, что происходит с Леонтьевым.
Леонтьев, Вайкуле
Вайкуле очень тепло отозвалась о Леонтьеве / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позицию своего коллеги, другого легендарного эстрадного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

"Валерий классный. Очень хороший человек. Он же вообще не дает интервью. Это человек, который всю жизнь не дает интервью. Он умница на самом деле, об этом мало кто знает. Поскольку он не дает интервью, он не может раскрыться. Но он очень интересный человек", – сказала о Леонтьеве Вайкуле.

По словам артистки, на этот раз она не звала Леонтьева на свой фестиваль "Лайма Рандеву" – однако в 2024 году это обязательно сделает. Фанаты Вайкуле заключили, что если она так тепло отзывается о Леонтьеве, то он тоже поддерживает Украину. Хотя ни разу артист публично не высказывал свою позицию.

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Как известно, с начала полномасштабной войны латвийская певица Лайма Вайкуле оборвала все связи со страной-агрессором Россией, публично осудила действия диктатора Владимира Путина, поддержала Украину. И свой фестиваль в Юрмале посвятила поддержке украинских детей.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.

Также певица рассекретила, где прячется Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетала в страну-агрессор РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым юморист Максим Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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