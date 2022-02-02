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Хирург рассказал, какие проблемы были у Леонтьева из-за пластических операций

2 февраля 2022, 08:51
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Как говорит известный пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер, в пластических операциях крайне и крайне важно иметь меры.

Леонтьев
Валерий Леонтьев / УНИАН

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер прокомментировал во время чата на Главреде проблемы, с которым сталкиваются известные личности (актрисы Вера Алентова и Елена Проклова, модельер Донателла Версаче, а также поп-певец Валерий Леонтьев) из-за неудачных операций.

"В работе пластического хирурга важны две вещи: эстетический вкус и чувство меры. Ведь часто бывает так, что люди стремятся в ходе пластической операции натянуть кожу как можно больше, на 20 или 30 лет вперед, но этого делать не следует. Валерия Леонтьева оперировали в США. Ему сделали пластику век так, что он не мог закрыть глаза. В итоге это привело к тому, что он надолго исчез со сцены, пока не восстановился", - говорит медик.

Потому-то, говорит Слоссер, в пластических операциях очень важно иметь меры.

"Так что мера – это наше все. Лучше немного недотянуть, и лицо будет выглядеть естественно, чем перетянуть, и будет ужасный внешний вид. Леонтьев более-менее сумел вернуться в нормальное состояние. Однако изменения, которые произошли вследствие пластических операций у Донателлы Версаче, уже необратимы", - подытожил хирург.

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Напомним, ранее Дмитрий Слоссер рассказал, делали ли пластические операции первые леди – Марина Порошенко и Елена Зеленская, а также улучшала ли свою внешность при помощи хирургического вмешательства Юлия Тимошенко.

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