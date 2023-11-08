Осуждает Кремль и боится вернуться в РФ - где сейчас Валерий Леонтьев

Певец выехал из страны-оккупанта в тот же период, когда и семья Пугачевой и Галкина.

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Валерий Леонтьев - где сейчас и почему молчит про войну в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valera_leontiev

Советский и российский певец Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.

Валерий Яковлевич с момента отъезда не делал никаких громких заявлений, не давал никаких комментариев про войну в Украине. Впрочем, близкие друзья артиста не считают его отъезд из страны на болотах и молчание обычным совпадением.

Так композитор Михаил Герцман в беседе с росСМИ намекнул на истинное отношение Леонтьева к кровавой политике Кремля - он заявил, что певец не желает возвращаться в рф, так как его убеждения не совпадают с общими настроениями в стране. Он также опасается за свою сохранность в стране-агрессоре, ведь там его уже заклеймили "предателем".

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"Я думаю, что сейчас не та атмосфера в россии, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами", - заявляет Герцман.

Также он выразил мнение, что 74-летний Леонтьев едва ли вернется к концертной деятельности в силу возраста: петь Валерий Яковлевич по-прежнему любит, а вот мотаться по гастролям, как прежде, ему уже не хватает сил.

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