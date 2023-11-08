Появилось фото маленькой дочери Заворотнюк от фигуриста Чернышова

В Интернете появилось видео младшей дочери онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк - Милы.
Актриса уже около 5 лет болеет раком головного мозга и совсем не появляется на публике, как и ее младшая дочь, которую она родила от фигуриста Петра Чернышева.
Частная жизнь семьи Заворотнюк является тайной за семью замками. Между тем, недавно ее удалось приоткрыть.
Девочка появилась на выступлении своего отца. На кадрах фигурист держит девочку за плечи и позирует с ней для фото. Мила крепко держала в руках розового зайца. По мнению поклонников, дочь растет копией фигуриста.
Дочери Чернышева и Заворотнюк весной исполнилось пять лет. Девочка лишь однажды появилась на выступлении папы, в 2019 году.
Напомним, ранее стало известно о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, лишилась своего бизнеса в террористической России.
Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.
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