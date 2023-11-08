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Появилось фото маленькой дочери Заворотнюк от фигуриста Чернышова

Алена Кюпели
8 ноября 2023, 10:11обновлено 8 ноября, 10:42
Девочке Миле уже 5 лет и она очень редко появляется на публике.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернишев
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернишев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В Интернете появилось видео младшей дочери онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк - Милы.

Актриса уже около 5 лет болеет раком головного мозга и совсем не появляется на публике, как и ее младшая дочь, которую она родила от фигуриста Петра Чернышева.

Частная жизнь семьи Заворотнюк является тайной за семью замками. Между тем, недавно ее удалось приоткрыть.

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Девочка появилась на выступлении своего отца. На кадрах фигурист держит девочку за плечи и позирует с ней для фото. Мила крепко держала в руках розового зайца. По мнению поклонников, дочь растет копией фигуриста.

Дочери Чернышева и Заворотнюк весной исполнилось пять лет. Девочка лишь однажды появилась на выступлении папы, в 2019 году.

Дочь Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк
Дочь Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк / Фото Стархит

Напомним, ранее стало известно о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, лишилась своего бизнеса в террористической России.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.

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Анастасия Заворотнюк новости шоу бизнеса
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