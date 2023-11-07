"Рыдаю взахлеб": в семье Леси Никитюк случилось горе

Леся Никитюк надела траур и поделилась кадрами, от которых разрывается сердце.

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Леся Никитюк сообщила про смерть бабушки Марии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк никогда не скрывала, что очень дорожит своей семьей и семейными традициями. Одной из хранительниц этих традиций была ее бабушка Мария. Сегодня звезда рассказала, что ее родного человека не стало.

В своем блоге в Instagram Никитюк показала дорогу к деревне, где жила бабушка, а она сама провела множество незабываемых мгновений - от купания в озере и посещения местной дискотеки, до семейных праздников и самых вкусных пасок от бабушки Марии.

Ее уход Леся восприняла очень болезненно. На видео ведущая старалась не плакать, но глаза прятала за солнцезащитными очками, а голос ее предательски дрожал.

видео дня

"Подъезжаю к дому, еду через села, плачу, вспоминаю... Теперь уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек. Но такова жизнь. Как говорят старые люди, дай Бог нам еще прожить до 90 и умереть своей смертью. В настоящее время это большая редкость. Бабушка пережила Голодомор, пережила войну, и это все еще потрепало нервы... Поэтому у кого дедушки-бабушки живы – дай им Бог здоровья. Не забывайте о них, звоните, привозите им булочки с маком... Моя очень любила", - поделилась эмоциями Леся Никитюк.

Леся Никитюк сообщила про смерть бабушки Марии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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