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Дед в татухах: друзья Киркорова показали, как путинист выглядит в быту

Анна Подгорная
1 апреля 2024, 16:32
Не очень трезвый и грустный Примадонн без лоска выглядит старше своего возраста
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров без косметики и перьев - как в жизни выглядит Примадонн / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

56-летний Филипп Киркоров на публике всячески молодится и, похоже, так и не научился принимать свой возраст. Единственное место, где он не стесняется появляться без косметики, перьев, бисера и массивных украшений - его собственный дом.

Конечно, кадры оттуда ни за что не появятся в блогах певца-путиниста. А вот его товарищи порой "подставляют" Киркорова, и показывают его в "разобранном" виде.

Так недавно на странице российской светской львицы Виктории Шеляговой в Instagram появилось видео с застолья в доме Примадонна. В кадре сперва подпевает песне Киркорова лишь сама Шелягова, а затем она переводит камеру на артиста.

видео дня

За столом слегка нетрезвы Киркоров сидит без покаянного парика - с седыми, растрепанными волосами. Рукой, на которой виднеются татуировки, он подпирал голову, и вовсе не выглядел молодцеватым щеголем, а скорее мужчиной слегка старше своего возраста.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости:

Ранее продюсер и концертный директор Сергей Лавров раскрыл тайну Филиппа Киркорова. Он рассказал что финансовое состояние артиста давно не поет даже романсов - расточительная звезда, которая привыкла к роскоши, имеет больше долгов, чем перьев на своем самом роскошном костюме.

Также 56-летний певец-путинист Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.

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