Рубли не пахнут: предательница Ани Лорак пожалела россиян

Ани Лорак цинично посочувствовала россиянам после теракта в "Крокусе" и обьявила об отмене концерта.

https://stars.glavred.info/rubli-ne-pahnut-predatelnica-ani-lorak-pozhalela-rossiyan-10553642.html Ссылка скопирована

Ани Лорак выразила соболезнования россиянам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает жить и зарабатывать кровавые рубли в террористической РФ, обьявила, что ее концерт 19 апреля в "Крокусе" не состоится.

На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала пост и выразила сочувствия всем пострадавшим после теракта в "Крокус Сити Холле".

видео дня

"Мои дорогие. Нет слов, чтобы описать чувство от того, что произошло в нашем любимом "Крокусе Сити Холли". Мои соболезнования всем семьям, которые коснулась этой трагедии. Скорейшего выздоровления пострадавшим", – написала Лорак.

Также Лорак сообщила, что в ближайшее время организаторы объявят новую дату и площадку концерта.

Отметим, в то время, когда каждый день страна-оккупант Россия убивает невинных жителей Украины, певица-предательница решила показать весь свой цинизм и посочувствовать россиянам, забыв о том, что творится в ее родной стране.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Добавим, на днях Ани Лорак откровенно рассказала, какой будет ее свадьба с Исааком Виджраку, если такое событие случится. При этом прямого ответа на вопрос, насколько вероятно, что бракосочетание будет скорым, певица давать не стала.

А также появились слухи, что именно Киркоров посоветовал Ани Лорак поскорее сменить паспорт, чтобы не упускать возможность зарабатывать в России.

Читайте больше о Лорак:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред