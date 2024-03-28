Рубли не пахнут: предательница Ани Лорак пожалела россиян

Предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает жить и зарабатывать кровавые рубли в террористической РФ, обьявила, что ее концерт 19 апреля в "Крокусе" не состоится.
На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала пост и выразила сочувствия всем пострадавшим после теракта в "Крокус Сити Холле".
"Мои дорогие. Нет слов, чтобы описать чувство от того, что произошло в нашем любимом "Крокусе Сити Холли". Мои соболезнования всем семьям, которые коснулась этой трагедии. Скорейшего выздоровления пострадавшим", – написала Лорак.
Также Лорак сообщила, что в ближайшее время организаторы объявят новую дату и площадку концерта.
Отметим, в то время, когда каждый день страна-оккупант Россия убивает невинных жителей Украины, певица-предательница решила показать весь свой цинизм и посочувствовать россиянам, забыв о том, что творится в ее родной стране.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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Добавим, на днях Ани Лорак откровенно рассказала, какой будет ее свадьба с Исааком Виджраку, если такое событие случится. При этом прямого ответа на вопрос, насколько вероятно, что бракосочетание будет скорым, певица давать не стала.
А также появились слухи, что именно Киркоров посоветовал Ани Лорак поскорее сменить паспорт, чтобы не упускать возможность зарабатывать в России.
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