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Хочет спасти свой зад: стало известно, кто надоумил Лорак форсировать получение гражданства РФ

Алена Кюпели
16 марта 2024, 22:56
Ани Лорак активно прислушивается не к совести, а своим российским друзьям.
Ани Лорак, похоже, таки скоро придется говорить
Ани Лорак скоро станет полноправным членом террористической России / Коллаж Главред, фото Instagram/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая предала свою страну, уехала жить в страну-террористку Россию, а в феврале подала заявление на получение гражданства Российской Федерации, сделала это благодаря своему "другу", путинисту Филиппу Киркорову.

По информации Обозревателя, путинский прихвостень Киркоров, артист посоветовал ей поскорее сменить паспорт, чтобы не упускать возможность зарабатывать в России.

Как пишет издание, документы Лорак подала не в феврале, как об этом писали пропагандисты, а совсем недавно, когда глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил Госдуме РФ лишить заработка звезд, не имеющих российского гражданства и открыто не поддерживающих войну.

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Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

"Киркоров виделся в одном из московских ресторанов с Каролиной (настоящее имя Лорак – авт.), где предупредил ее, что Бородин инициирует обращение в Кремль относительно "неоднозначных" артистов, и там поддержат эту просьбу, подписав закон. Лорак сейчас хочет спасти свою пятую точку и возможность зарабатывать", – рассказали источники.

Оказывается, что Лорак, которая содержит своего испанского массажиста, стоит переживать не только за концерты, но и недвижимость, которой у нее немало. По данным инсайдера, у бывшей украинки есть несколько квартир в Москве, а также якобы имения в Сочи и апартаментов за рубежом.

"Из-за отсутствия гражданства сейчас она одна из первых, кого планировали наказать, оторвав от кормушки", – цитирует своего инсайдера украинское СМИ.

Кроме этого, инсайдер пояснил, что никаких документов в феврале этого года артистка не подавала, а российским СМИ "вбросила" этот фейк пресс-служба исполнительницы, которая намерена создать иллюзию, что Лорак определилась с позицией еще до инициативы Бородина.

Напомним, ранее стало известно, что бывшая украинка Ани Лорак пробила очередное дно и теперь станет полноправным членом террористического государства Россия.

Недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.

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