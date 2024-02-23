Нельзя относиться серьезно: Лорак высказалась по поводу хейта

Предательница-запроданка Ани Лорак продолжает философствовать по поводу своей жизни.

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Ани Лорак выбрала террористическую Россию/ Коллаж Главред, фото Instagram/anilorak

Предательница, певица украинского происхождения Ани Лорак продолжает плакаться российским пропагандистским СМИ и рассказывать о буллинге, который ей якобы приходится переживать всю жизнь.

Как рассказала она пропагандистскому изданию МК, у нее был и буллинг, и проблемы с родителями.

"Буллинг у меня как начался, так и продолжается по сей день, потому что я выбрала профессию артиста, а артисты, как известно, мишень для хейта, хайпа для людей, которые хотят обидеть. Но, с другой стороны, если ты выбираешь профессию артиста, должен знать, что вершины притягивают молнию, и чем выше ты поднимаешься, тем ты ближе к удару", - философствует певица, которая предала свою страну.

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Лорак, которая не понимает, что украинцы не могут смириться с ее лояльностью к российским оккупантам, которые продолжают убивать украинцев говорит, что "философски относится к этому". "И с возрастом пришла к тому, что в сердце должна побеждать любовь", - добавляет она свою излюбленную фразу.

Она также добавляет, что к жизни нельзя относиться серьезно. "Очень большая сила в прощении, в отпускании, и вообще, к жизни нельзя относиться серьёзно, потому что всё равно мы здесь гости и мы проживаем духовный опыт в физическом теле. И когда смотришь с точки зрения духовности, всё понимаешь и обиды нет, жалеешь и благодаришь", - добавляет запроданка.

Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.

Также частенько под критику попадет не только Ани Лорак, но и ее дочь София. Во время недавного ее выхода в свет с матерью девочку захейтили за то, что на фоне миниатюрной Лорак она выглядит слишком большой.

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