Певица украинского происхождения Ани Лорак игнорирует войну и больше не скрывает свою лояльность к стране-оккупанту. Там она не только дает концерты, снимается в шоу и платит налоги, которые путинское государство тратит на ракеты для мирных городов Украины, но и охотно посещает различные светские мероприятия.
К примеру, недавно певунья явилась на премьеру фильма, в котором снялся ее кум и близкий друг Филипп Киркоров. На красную дорожку Лорак вышла с единственной дочерью - 12-летней Софией.
Мама приучает девочку к выходам в свет, чему Соня, похоже, очень рада. Фотографии с премьеры она выложила в свой блог в Instagram. Снимки многие восприняли враждебно и стали критиковать дочь Лорак.
Певица на красной дорожке позировала в черной блузке и брюках с завышенной талией, ее дочь - в юбке и блузке с галстуком, поверх которой был надет тканевый корсет. Следуя примеру мамы, девочка значительно подретушировала снимки.
В комментариях к фотографиям многие стали сравнивать маму и дочь, и, увы, преимущество было не на стороне Сони - ребенка захейтили за то, что на фоне миниатюрной Лорак она выглядит слишком рослой, а наряд, который она выбрала, лишь подчеркнул этот контраст: "Мама миниатюрная, а доча прям крупная!", "Больше мамашки стала уже", и пр.
Ранее Ани Лорак опубликовала позорное фото певца-путиниста Филиппа Киркорова, который приходится крестным ее дочери. Артистка подретушировала себя, а кума "обделила", и показала, как он выглядит на самом деле.
Также Каролина Куек показала нелепое дефиле с претензией на привлекательность и грациозность. Вместо этого у нее получился кэтволк, который наталкивал на мысль, что снималась артистка-запроданка нетрезвой.
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