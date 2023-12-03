УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Больше мамы: Ани Лорак удивила светским выходом дочери

Анна Подгорная
3 декабря 2023, 20:45
София Налчаджиоглу подверглась жесткой критике после появления на красной дорожке с мамой.
Ани Лорак с дочерью Софией
Дочь Ани Лорак захейтили за внешний вид / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак игнорирует войну и больше не скрывает свою лояльность к стране-оккупанту. Там она не только дает концерты, снимается в шоу и платит налоги, которые путинское государство тратит на ракеты для мирных городов Украины, но и охотно посещает различные светские мероприятия.

К примеру, недавно певунья явилась на премьеру фильма, в котором снялся ее кум и близкий друг Филипп Киркоров. На красную дорожку Лорак вышла с единственной дочерью - 12-летней Софией.

Мама приучает девочку к выходам в свет, чему Соня, похоже, очень рада. Фотографии с премьеры она выложила в свой блог в Instagram. Снимки многие восприняли враждебно и стали критиковать дочь Лорак.

видео дня

Певица на красной дорожке позировала в черной блузке и брюках с завышенной талией, ее дочь - в юбке и блузке с галстуком, поверх которой был надет тканевый корсет. Следуя примеру мамы, девочка значительно подретушировала снимки.

В комментариях к фотографиям многие стали сравнивать маму и дочь, и, увы, преимущество было не на стороне Сони - ребенка захейтили за то, что на фоне миниатюрной Лорак она выглядит слишком рослой, а наряд, который она выбрала, лишь подчеркнул этот контраст: "Мама миниатюрная, а доча прям крупная!", "Больше мамашки стала уже", и пр.

Ани Лорак с дочерью Софией
Дочь Ани Лорак захейтили за внешний вид / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sonchiks.off

Ранее Ани Лорак опубликовала позорное фото певца-путиниста Филиппа Киркорова, который приходится крестным ее дочери. Артистка подретушировала себя, а кума "обделила", и показала, как он выглядит на самом деле.

Также Каролина Куек показала нелепое дефиле с претензией на привлекательность и грациозность. Вместо этого у нее получился кэтволк, который наталкивал на мысль, что снималась артистка-запроданка нетрезвой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Основные силы оккупантов исчерпаны: важные подробности о боях за Авдеевку

Основные силы оккупантов исчерпаны: важные подробности о боях за Авдеевку

20:52 Украина
"Главное – прорвать оборону": офицер сделал прогноз по левобережью Херсонщины

"Главное – прорвать оборону": офицер сделал прогноз по левобережью Херсонщины

20:51 Украина
Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

19:36 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:52

Основные силы оккупантов исчерпаны: важные подробности о боях за Авдеевку

20:51

"Главное – прорвать оборону": офицер сделал прогноз по левобережью Херсонщины

20:45

Больше мамы: Ани Лорак удивила светским выходом дочери

19:56

Репер-путинист Баста попал в серьезное ДТП

19:36

Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
19:32

Ядерное сдерживание Путина: в Германии назвали план для ЕС и обеспокоились США

19:10

Возможен ли новый аналог "Тегерена-43"?мнение

18:41

Эксперт рассказал, как предотвратить конденсат на окнах: эти простые советы спасут ваш дом

18:36

Искать призывников по месту жительства: юрист рассказал, законно ли это

Реклама
18:18

В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

18:09

"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в КрымВидео

17:52

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 декабря: Льву - успех в отношениях, Деве - новые начинания

17:49

Как поставить на место соседей: эти простые советы помогут избежать проблемВидео

17:23

Могут ли войска РФ снова подойти к Киеву: украинский разведчик сделал заявление

17:10

"Не"разведенный Мурат Налчаджиоглу снялся на фоне бюста чужой женщины

17:05

Что нельзя делать 4 декабря, чтобы не навлечь беду: приметы и запреты дня

16:50

Почему детям нельзя спать со взрослыми: какая опасность угрожает ребенку

16:41

"День победы Украины постоянно откладывается": эксперт назвал причинуВидео

16:27

Прямой, крупный или "картошкой": как определить характер человека по носу

16:15

Дезинсектор рассказал, чем изгнать крыс и мышей из дома

Реклама
16:11

Даша Кацурина раскрыла свой редкий диагнозВидео

15:57

Для Украины победа Путина стала бы трагедией, Киеву нужно помочь – Столтенберг

15:21

"Клоун"-путинист Охлобыстин разнылся, что Макаревич "сделал ему больно"

15:11

Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кого из знаков ждет страсть и сильнейшая влюбленность

15:06

Украина перешла на новый этап войны: Подоляк назвал три ключевых решения

14:48

Германия хочет меньше платить Евросоюзу за оружие для Украины - Daily Telegraph.

14:31

Ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног: синоптик сказал, где ухудшится погода

14:27

Лилия Ребрик раскрыла дату родов и планы на имя третьего ребенка

13:55

Безумная путинистка-"Красная шапочка" Поплавская назвала Лорак предательницей

13:43

Лунный календарь 4 декабря 2023: стрижка в этот день принесет большую удачу

13:38

Как ухаживать за комнатными растениями зимой: садовник рассказал, что может их "убить"

13:15

К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета

13:12

Церковный праздник 4 декабря: что нельзя делать в Варварин день

12:57

Какие продукты подорожают в Украине к Новому году: на что украинцам придется раскошелиться

12:00

"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал подробности расстрела военных ВСУ

11:59

Повышение украинцам пенсий: когда это может случиться и какая сумма

11:55

Оккупанты, которые расстреляли украинских пленных, уже ликвидированы: деталиВидео

11:48

Что делать, если в доме завелась моль: как найти гнезда и уничтожить насекомых

11:41

Гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Девам - скорые перемены, Козероги - избегайте толпы

11:31

"Самостоятельно мы не вытащим": майор ВСУ рассказал об угрозе Третьей мировой

Реклама
11:07

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Козе - благосклонность друзей, Собаке - негатив из-за сплетен

11:04

"Идет 3-я волна штурмов": оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику

10:32

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кто успеет разбогатеть в 2023

10:10

Каких событий на фронте стоит ожидать зимой: эксперт дал прогноз наступления ВСУВидео

10:05

Гости будут просить еще: рецепт непревзойденного мандаринового десерта к Новому году

09:59

"Если она была целью – это еще хуже": Гетьман сказал, на что указывает отравление Будановой

09:25

Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: Скорпионы - позаботьтесь о себе, Девы - потерпите

09:07

"Пережить украинцев": глава Пентагона назвал большую ошибку диктатора России

08:57

РФ устроила ночную атаку, ракету сбить не удалось: все подробности

08:10

Бои в Авдеевке: что происходит на фронтемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять