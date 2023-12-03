София Налчаджиоглу подверглась жесткой критике после появления на красной дорожке с мамой.

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Дочь Ани Лорак захейтили за внешний вид / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак игнорирует войну и больше не скрывает свою лояльность к стране-оккупанту. Там она не только дает концерты, снимается в шоу и платит налоги, которые путинское государство тратит на ракеты для мирных городов Украины, но и охотно посещает различные светские мероприятия.

К примеру, недавно певунья явилась на премьеру фильма, в котором снялся ее кум и близкий друг Филипп Киркоров. На красную дорожку Лорак вышла с единственной дочерью - 12-летней Софией.

Мама приучает девочку к выходам в свет, чему Соня, похоже, очень рада. Фотографии с премьеры она выложила в свой блог в Instagram. Снимки многие восприняли враждебно и стали критиковать дочь Лорак.

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Певица на красной дорожке позировала в черной блузке и брюках с завышенной талией, ее дочь - в юбке и блузке с галстуком, поверх которой был надет тканевый корсет. Следуя примеру мамы, девочка значительно подретушировала снимки.

В комментариях к фотографиям многие стали сравнивать маму и дочь, и, увы, преимущество было не на стороне Сони - ребенка захейтили за то, что на фоне миниатюрной Лорак она выглядит слишком рослой, а наряд, который она выбрала, лишь подчеркнул этот контраст: "Мама миниатюрная, а доча прям крупная!", "Больше мамашки стала уже", и пр.

Дочь Ани Лорак захейтили за внешний вид / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sonchiks.off

Ранее Ани Лорак опубликовала позорное фото певца-путиниста Филиппа Киркорова, который приходится крестным ее дочери. Артистка подретушировала себя, а кума "обделила", и показала, как он выглядит на самом деле.

Также Каролина Куек показала нелепое дефиле с претензией на привлекательность и грациозность. Вместо этого у нее получился кэтволк, который наталкивал на мысль, что снималась артистка-запроданка нетрезвой.

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