Возвращение силиконовой дивы на экраны страны-агрессора встретили без особого восторга.

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Ани Лорак возвращается на российское телевидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак окончательно продала свою украинскую душу за кровавые рубли: один из главных пропагандистских телеканалов страны-оккупанта на официальном сайте объявил про участие артистки в новом сезоне музыкального проекта.

Лорак станет одной из членов жюри детского шоу талантов "Ты супер!" вместе с певицей Люсей Чеботиной, актером Алексеем Воробьевым и еще одним бывшим украинцем, родом из Кировоградской области, композитором Игорем Крутым.

Каролина Куек, похоже, получила весьма жирный гонорар, и о предстоящей работе высказалась, едва ли не выпрыгивая из штанов от удовольствия. Впрочем, и себя она, конечно же, похвалить не забыла.

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"Я уже была наставником в других вокальных шоу, а также у меня есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах начиная с "Утренней звезды". Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. ... Думаю, я буду делать скидку на возраст. Сама знаю, как бывает: на репетиции поешь идеально, а выходя на сцену, испытываешь такое волнение, что забываешь все, что ты знал до этого. Прежде всего я буду доверять своей интуиции", - заявила певица.

Впрочем, стоит отметить, что аудитория страны-агрессора в шоке от возвращения Ани Лорак на российское телевидение, ведь своим молчанием про войну в Украине она утратила доверие не только на родине, но и в стране на болотах.

Ранее Ани Лорак устроила неприличные танцы со своим бойфрендом-ловеласом в тщетных попытках разжечь в бывших поклонниках былой интерес к своему творчеству.

Также в недавнем интервью Монатик заступился за Ани Лорак - артист даже спустя полтора года полномасштабной войны в Украине отказывается верить, что в мире существует предательство такого крупного калибра, как демонстрирует певица.

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