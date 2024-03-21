Предательница Украины Ани Лорак, которая уехала жить и работать в стране-оккупанте России, объявила об отношениях с Исааком Виджраку чуть больше года назад.
Поклонники артистки, которая хочет получить гражданство террористической РФ, уже не дождутся новостей о свадьбе.
Ани Лорак кратко прокомментировала для росСМИ будущую свадьбу с Исааком:
"Если, Бог даст, это случится, то свадьба пройдет в интимной обстановке", - сказала Ани.
При этом прямого ответа на вопрос, насколько вероятно, что бракосочетание будет скорым, певица давать не стала. Также она рассказала о том, какое блюдо ее возлюбленный готовит лучше всего.
"Испанский омлет. Но вообще, он неплохо готовит. И смотря на его форму, я не могу много есть. К тому же важно не только тело, но и твое ментальное здоровье", - заявила предательница.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Добавим, как признался недавно Исаак Виджраку, они с Ани Лорак предпочли строить любовь на расстоянии. Это, к слову, не всегда удается и более крепким парам с более глубокой эмоциональной и духовной связью.
А также предательница Ани Лорак, кажется, слишком увлеклась изменениями во внешности. Певица решила поделиться своими "секретами красоты".
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