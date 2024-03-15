"Отменили концерты": предательницу Ани Лорак "кинули" на новую проверку в РФ

Предательнице Ани Лорак придется высказать свою позицию по поводу вторжения РФ в Украину.

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В РФ призвали проверить Ани Лорак повторно / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Украинская певица Ани Лорак, которая предала свою страну и уехала жить в страну-террористку Россию, в феврале подала заявление на получение гражданства Российской Федерации.

Как сообщил глава ФПБК страны на болотах Виталий Бородин в комментарии для росСМИ, Лорак уже прошла проверки. Все службы подтвердили, что артистка не замешана в финансировании ВСУ, но есть еще одно условие. Предательнице следует высказать четкую позицию на счет кровавого нападения РФ на Украину.

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"В отношении Ани Лорак прошли все проверки. Практически все службы нам подтвердили, что к ней вопросов нет никаких. Мы просили проверить ее на финансирование ВСУ и так далее. Нам сказали, что к ней вопросов нет. Скорее всего, она осознала, что часть своей жизни посвятила России, именно наша страна сделала из нее Ани Лорак", — сказал Бородин.

А также Бородин призвал МВД РФ проверить Ани Лорак повторно.

Несмотря на это, Бородин призвал МВД проверить Ани Лорак повторно.

"Я знаю, почему она это делает. После моих обращений, когда ее начали проверять, ее вырезали из эфиров, в том числе НТВ, отменили концерты. Я, как певицу, ее понимаю. У нее коллектив, которому нужно платить зарплату", — сказал глава ФПБК.

Теперь уже предательнице не будет куда деваться и ей придется высказаться о войне, иначе зарабатывать кровавые русские рубли будет все тяжелее.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Напомним, недавно Ани Лорак написала новый пост в соцсетях, после чего получила массу хейта от украинцев из-за своих высказываний.

А также певец EL Кравчук высказался в отношении украинских артистов и музыкантов, отправившихся искать лучшую жизнь в России, под раздачу попала и Ани Лорак.

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