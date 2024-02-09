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Стала трансвеститом: Лорак выдала очередной бредовый пост и нарвалась на критику украинцев

Алена Кюпели
9 февраля 2024, 14:13
Лорак продолжает не замечать войну и то, как Россия пытается уничтожить Украину.
Ани Лорак разозлила украинцев очередным бредовым постом
Ани Лорак разозлила украинцев очередным бредовым постом / Коллаж Главред, фото Instagram/anilorak

Певица украинского происхождения, которая в жестокой захватнической войне России против Украины, поддержала государство-террориста Ани Лорак, написала очередной бредовый, псевдофилософский пост и показала свои свежие фотографии.

На фото в Instagram, Лорак позирует в черном костюме и, похоже, что с нарисованным прессом. "Что есть жизнь, если в ней нет самой жизни? Мы — энергия созидания, мы есть любовь. Все есть Любовь", - пишет Лорак, которая при этом "с любовью" принимает убийства мирных украинцев Россией, в которой она живет и зарабатывает.

Украинские подписчики предательницы, стали комментировать изображение Лорак, а также снова пытаться достучаться до ее совести. "Экскременты (неценз. - авт.) в парике", "Сраная философиня. Тебя будут помнить, как предательницу своего народа", "Какая Ани Лорак красивая была, а сейчас трансвестит какой-то", - пишут пользователи.

видео дня

На фото - Лорак с нарисованным прессом:

Ранее россияне набросились на певицу-предательницу Ани Лорак, которая не признала факта нападения России на Украину и продолжила выступать в стране-агрессоре и признаваться в любви местному зрителю.

Напомним, на свой юбилей Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москвецинично плясала и пела украинские песни. Она исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине.

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Ани Лорак новости шоу бизнеса
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