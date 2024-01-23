"Так позорно упасть": EL Кравчук жестко распек сбежавшую в РФ Ани Лорак

Легендарный украинский эстрадный певец и звезда 1990-х времен Андрей EL Кравчук считает, что украинские артисты, которые отправились зарабатывают кровавые рубли в стране-агрессоре России, страдают, в известном смысле, от шизофрении. Об этом артист рассказал в интервью порталу Telegraf.
EL Кравчук шокирован, к примеру, какую лояльность к диктатору Владимиру Путину проявляет уроженец Киева Алексей Поддубный, более известный под псевдонимом "Джанго".
"Я вообще не хочу о них думать и общаться с этими предателями, кто такое сделал. Я видел недавно Джанго и был в шоке. Я же не знал, чем он занимается. Вообще не интересовался им. И тут вижу рожу знакомую рядом с Путиным. Ты же киевлянин! Больной, что ли?! Это просто шизофрения, честно. Знать все, здесь жить, а потом предать. История сделает эту ревизию. Она делает это всегда, выбирая лучшее из песен, произведений, живописи, музыки, поэзии", – выдал эмоциональную речь Кравчук.
В этом же аспекте, в частности, певец также упомянул и о певице Ани Лорак, которая уже много лет работает на благо русского шоу-бизнеса.
"С Ани Лорак … Не знаю, что с ней произошло, это вообще "яд" какой-то, который превратил ее в ужас. Так позорно упасть! Я понимаю, что могут быть какие-то обстоятельства, но вообще никому бы этого не пожелал. Это касается и некоторых других артистов, которые тоже так низко упали. Говорю о людях, которые родились в Украине, которым Украина все дала, и такое делают", – объяснил EL Кравчук.
Напомним, ранее Лорак дружески приклонилась к немаленькому животу Татьяны Навки, бывшей фигуристке, а теперь жены лжеца и главного рупора Кремля Дмитрия Пескова.
На свой юбилей Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москве цинично плясала и пела украинские песни. Она исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Ани Лорак скрутило в кресле детского шоу
- Ковыляла из последних сил: Ани Лорак показала нелепое дефиле
- Больше мамы: Ани Лорак удивила светским выходом дочери