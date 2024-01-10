"Грудью стояла": Тина Кароль не дала предательнице Лорак вернуться в Украину

Известная украинская певица Тина Кароль сделала все, чтобы не дать предательнице Ани Лорак вернуться в Украину и возобновить свою певческую карьеру. Кароль стала "белым кардиналом" шоу-бизнеса. Об этом заявил украинский режиссер Олег Бондарчук в интервью OBOZ.UA.
Тина Кароль не хотела, чтобы на украинцах зарабатывала та, которая много лет жила и работала в РФ. Бондарчук шутит и говорит, что Кароль могла бы стать "главой украинской таможни".
"Я считаю, что сегодня, в свете последних событий, Тина могла бы признаться в том, что она и ее команда грудью стояли на страже украинского шоу-бизнеса и всеми возможными и невозможными способами не пускали Ани Лорак в Украину", – сказал Боднарчук.
Режиссер убежден, что украинцы аплодировали бы Тине Кароль за такой поступок.
Напомним, ранее Лорак дружески приклонилась к немаленькому животу Татьяны Навки, бывшей фигуристке, а теперь жены лжеца и главного рупора Кремля Дмитрия Пескова.
На свой юбилей Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москве цинично плясала и пела украинские песни. Она исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине.
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