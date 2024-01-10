В США умер легендарный барабанщик и звезда рок-музыки

9 января умер барабанщик культовой немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак. Он выступал в составе группы 20 лет – с 1996-го по 2016-й.

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Джеймс Коттак умер в возраст 61 года / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

9 января 2024 года в США скончался барабанщик культовой немецкой хард-рок-группы Scorpions Джеймс Коттак. Об этом пишет американский таблоид TMZ.

Коттаку совсем недавно исполнился 61 год. Причины его кончины пока не раскрывают. Трагическое известие подтвердила дочь музыканта Тоби. Она сообщила, что отец скончался во вторник утром, 9 января, в своем доме в городе Луисвилль, штат Кентукки.

Начинал играть Коттак начал в составе американской рок-группы Kingdom Come. В 1996 его пригласили в Scorpions вместо Курта Кресса. За 20 лет сотрудничества с легендарной группой Коттак отыграл тысячи концертов и принял участие в записи шести полноформатных альбомов.

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В 2016-м барабанщику пришлось покинуть коллектив. Ходили слухи, что уход связан с его алкогольной зависимостью. Коттака заменил в Scorpions как сессионный барабанщик Микки Ди из группы Motorhead.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что умер всемирно известный писатель Милан Кундера - автор книги "Невыносимая легкость бытия" скончался в возрасте 94 лет.

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